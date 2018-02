ဘာစီလိုနာရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ရမယ့္ အီဘာ

ယခုတစ္ပတ္ လာလီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ ဘာစီလိုနာအသင္းက အီဘာ အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းမွာ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဘာအသင္းအေနနဲ႔ အိမ္ကြင္းမွာ ကစားခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြကို ရပ္တန္႔ၿပီး လာလီဂါ ရံႈးပြဲမရွိေသးတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင္းကို ပထမဆံုး အႏိုင္ယူႏိုင္တဲ့ အသင္း ျဖစ္လာမလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေနပါတယ္။

အီဘာ vs ဘာစီလိုနာ (ေဖေဖာ္၀ါရီက ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၁း၄၅)

ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈ

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ အီဘာအသင္းတို႔ကေတာ့ စုစုေပါင္း ၇ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုထားခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုနာအသင္းက ၇ ပြဲလံုး အႏိုင္ရရွိထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

🎥 [LIVE] Follow the first 15 mins of the final training session ahead of #EibarBarça https://t.co/Zc6pEzDBhm #FCBlive pic.twitter.com/N5G636KWC1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 February 2018