ျပီးျပည့္စံုတဲ့ေျခစြမ္းမ်ိဳးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းဆီမ်ဴနီေျပာၾကား

🔴⚪🔴🤝 ¡Somos un EQUIPO! ¡Gracias #AtléticosPorElMundo por formar parte de él! 😊 – 🔴⚪🔴🤝 We’re a TEAM! Thank you, #AtléticosAroundTheWorld for being a part of it! 😊 – 🔴⚪🔴🤝 Nous sommes une ÉQUIPE! Merci #AtléticosDuMonde d’en faire partie! 😊 #CopenhagueAtleti #AúpaAtleti #UEL #GoAtleti #Atleti #Atlético #AtléticodeMadrid #Fútbol #Football #Soccer

A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid) on Feb 15, 2018 at 4:11pm PST