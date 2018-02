ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ အနာဂါတ္အတြက္ မစဥ္းစားေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဘန္ရူအာယီ

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကေန ေဒါ့မြန္အသင္းကို အငွားနဲ႔ သြားေရာက္ကစားေနခဲ့တဲ့ ဘန္ရူအာယီက လက္ရွိအသင္းတြက္သာ အာရံုစိုက္ထားၿပီး ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း အနာဂါတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာရံုစိုက္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္တည္းက အသင္းတြက္ ၁၈ လ ကစားခဲ့ၿပီး ပြဲထြက္ခြင့္အတြက္ ရုန္းကန္ခဲ့ရေပမယ့္ ေဒါ့မြန္အသင္းေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ အသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပကစားႏိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါ့မြန္အသင္းကို ေရာက္ရွိၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အသင္းတြက္ ၃ ပြဲသာကစားထားၿပီး သြင္းဂိုး ၅ ဂိုး ရယူထားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ကစားခဲ့တဲ့ အတၱလႏၱာအသင္းနဲ႔ ယူရိုပါလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာလည္း အသင္းတြက္ ၂ ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး အသင္းတြက္ ဒုတိယ အေက်ာ့မွာ အေျခအေနေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

Me when I put my Batsman costume on 😂😂 #toomuchloveforbob pic.twitter.com/8cuX58dejs

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 15, 2018