ကစားသမား ဘ၀ အနားယူမယ့္ အခ်ိန္အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ လူကာကူ

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ တုိက္စစ္မွဴး လူကာကူက ကစားသမားဘ၀ ကေနအနားမယူခင္မွ ကစားသမားဘ၀ စတင္ခဲ့တဲ့ အန္ဒါလက္ခ်္ အသင္းမွာ ကစားၿပီးမွ ကစားသမားဘ၀ ကို ကုန္ဆံုးမယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လူငယ္ကစားသမားဘ၀ကို အန္ဒါလက္ခ်္ အသင္းမွာ စတင္ခဲ့တဲ့ လူကာကူဟာ အသင္းႀကီးတြက္ ၂ ရာသီကစားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ကို ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ လူကာကူ အေနနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီး ၊ ၀က္စ္ဘရြန္း ၊ အဲဗာတန္ အသင္းေတြမွာ ကစားခဲ့ၿပီး လက္ရွိ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းမွာ ကစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲေပါင္း ၂၁၂ ပြဲကစားခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ လူကာကူ သြင္းဂိုး ၉၇ ဂိုး ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ ထိပ္တန္း တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Had a good time back in my city man … #Brussels pic.twitter.com/LYjTtsEycw

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 6, 2018