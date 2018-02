Bordeauxအသငး္မွထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမယ္လ္ကြန္ေျပာၾကား

အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ စပါးစ္အသင္းတို႔က ေခၚယူဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ Bordeaux အသင္း ရဲ႕ကစားသမား မယ္လ္ကြန္ဟာ လာမယ့္ေႏြရာသီမွာ အသင္းမွ ထြက္ခြာေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအေရႊ႕ရာသီတုန္းက မယ္လ္ကြန္ကိုေခၚယူဖို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ခံအသင္း (၂) သင္းက ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသလို မန္ခ်က္စတာယူ ႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ဘိုင္ယန္ျမဴး နစ္အသင္း ေတြကလည္း ေခၚယူဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။

Bordeaux အသင္းကေတာ့ ဇန္နဝါရီအေျပာင္း အေရႊ႕ကာလမွာ မယ္လ္ကြန္ကိုထြက္ခြာခြင့္ မေပး ခဲ့ပါဘူး။ Bordeaux အသင္းရဲ႕နည္းျပသစ္ ဂတ္စ္ပိုယက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ အနည္းဆံုး ဒီရာသီ ကုန္ထိသာ အသင္းမွာဆက္ရွိမယ့္ မယ္လ္ကြန္ကို အသင္းမွာ ဆက္ၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္ ခ်င္တဲ့သေဘာ ရွိေနပါတယ္။

