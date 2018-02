အက္ဖ္ေအဖလားပဥၥအဆင့္မွာေတြ႕ဆံုမယ့္ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ဟားလ္စီးတီးအသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ဟားလ္စီးတီးအသင္းတို႕ဟာ အက္ဖ္ေအဖလား ပဥၥမအဆင့္ပြဲစဥ္အျဖစ္ စတန္းဖို႕ဒ္ ဘရစ္ခ်္ကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီး Vs ဟားလ္စီးတီး

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇)ရက္ေန႕

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၂)နာရီခြဲ

ကြင္း – စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္ ( ခ်ယ္ဆီး )

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲစဥ္ – (၁၁)ပြဲ

ခ်ယ္ဆီးႏိုင္ – (၉)ပြဲ

သေရပြဲ – (၂)ပြဲ

ဟားလ္စီးတီးႏိုင္ – မရွိ

The Blues scored 6️⃣ when we last faced Hull City in the FA Cup in 1999! pic.twitter.com/pp8UcMT6l4

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

ခ်ယ္ဆီး ၂ – ၀ ဟားလ္စီးတီး

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ေနာက္(၄)ရက္အၾကာမွာပဲ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ ကစားဖို႕ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဟားလ္စီးတီးလိုအသင္းမ်ိဳးနဲ႕ ကစားရမယ့္ပြဲစဥ္မွာ အဓိက ကစားသမားအမ်ားစုကို အနားေပးဖြယ္ရွိျပီး လူငယ္ကစားသမားေတြပြဲထြက္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းျပကြန္တီအေနနဲ႕ က ေတာ့ အသက္(၁၇)ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ ေ၀းလ္စ္ ေနာက္ခံလူ အီသန္အမ္ပါဒူကို ပြဲထုတ္လာဖြယ္ရွိေန ျပီး သူတို႕ရဲ႕ လူငယ္ကစားသမားစီမံကိန္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိမွန္ကန္ေၾကာင္း အသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြ ကို ျပသဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ဟားလ္စီးတီးအသင္းမွာေတာ့ အသက္(၂၁)ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ တုိက္စစ္မွဴး ဂ်ဲေရာ့ဒ္ဘို၀န္ ကိုေစာင့္ ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဲေရာ့ဒ္ဘို၀န္ ဟာ သူ႕ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ရာသီမွာ ဟားလ္စီးတီးအသင္း အတြက္ သိသိသာသာေျခစြမ္းျပလာႏိုင္ျပီး ယခုရာသီအတြင္း ပြဲ(၃၀)ပါ၀င္ကစားထားရာမွာ (၁၂) ဂိုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

အသင္းရလဒ္ႏွင့္ ပြဲၾကိဳေျပာစကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ ဘုန္းေမာက္ ၊ ၀က္ဖို႕ဒ္ အသင္းေတြကို ဂိုးျပတ္ရံံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ရလဒ္ေတြ ေၾကာင့္ ဖိအားေတြရွိေနဆဲပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကို ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္(၄)ထိတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဟားလ္စီးတီးအသင္းဟာလည္း ခ်န္ပီယံရွစ္မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ေနရတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ရုန္းကန္ေနရျပီး တန္းဆင္းဇုန္အသင္းနဲ႕တစ္မွတ္သာလွ်င္ကြာဟပါတယ္။ ခ်န္ပီယံရွစ္မွာ (၉)ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

ဟားလ္စီးတီးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ အဆင့္မွာ ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းကိုပဲ အႏိုင္ရကာ တက္လွမ္းႏိုင္ ခဲ့တာျဖစ္သလို ခ်ယ္ဆီးအသင္းကလည္း နယူးကာဆယ္အသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရျပီး တက္လွမ္းလာႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္ ဟားလ္စီးတီးအသင္းနည္းျပ နီဂယ္အက္ဒ္ကင္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ အက္ဖ္ေအ ျပိဳင္ပြဲရဲ႕အံ့ၾသဖြယ္ ရလဒ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာလို႕လိုအပ္တာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကစားရမယ့္အသင္းက နည္းစနစ္ပိုင္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ နည္းျပနဲ႕အတူ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြအသားက်ေနတဲ့ အသင္းနဲ႕ ကစားရမွာပါ။ သူတုိ႕အသင္းကလည္း ဒီပြဲစဥ္က ေနာက္ထပ္ ဆုဖလားတစ္ခုအတြက္ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ ျငင္း လို႕မရပါဘူး။ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာရလဒ္ေတြလည္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိထားရပါမယ္။ ဒါက အက္ဖ္ေအဖလားရဲ႕ အစဥ္အလာပါပဲ။ ပြဲစဥ္မွာ တန္ျပန္တိုက္စစ္နဲ႕ အခြင့္အေရးေတြဖန္တီးႏိုင္တဲ့ လူစာရင္းမ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာပါ။ အေကာင္းဆံုးရင္ဆုိင္ရပါမယ္။ တိုက္စစ္ေတာင့္တဲ့ အသင္းနဲ႕ကစားရမွာျဖစ္လို႕ ခံစစ္ကိုလည္း ျပင္ထားဖုိ႕လိုပါတယ္။ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

🎥 | "Everyone wants to have a good cup run."@jarrodbowen_'s pre-match press conference ahead of Friday night's #EmiratesFACup Fifth Round clash is now available to watch – in full – on #TigersTV ➡️ https://t.co/bv9WXAe1h3 pic.twitter.com/p8WpytNX7t

— Hull City (@HullCity) February 15, 2018