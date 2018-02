ေအာ့စတာဆန္အသင္းကိုဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္အသင္း

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ယူရိုပါလိဂ္ (၃၂)သင္းအဆင့္ ရံႈးထြက္ျပိဳင္ပြဲပထမအေက်ာ ့မွာ ေအာ့စတာဆန္ အသင္းကို အေ၀းကြငး္မွာ (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ပြဲအစမွာ ဖိကစားႏုိင္ခဲ့ျပီး ပြဲအစ (၈)မိနစ္မွာပဲ ၀ဲလ္ဘက္ ေနာက္ခံလူေတြနဲ႕ယွဥ္ျပီး ေခါင္းတိုက္သြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္(၁၃)မိနစ္မွာပဲ ဂိုးသမားပုတ္ထုတ္ရာမွ ျပန္ထြက္လာတဲ့ေဘာလံုးကို မြန္ရီရယ္က အနီးကပ္ပိတ္သြင္းျပီး အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးရယူခဲ့ပါ တယ္။

ပြဲခ်ိန္(၁၆)မိနစ္မွာ အီ၀ိုဘီ ၊ ၀ဲလ္ဘက္တို႕ရဲ႕ ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ မာခီတာယန္ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပ မယ့္ ေအာ့စတာဆန္ အသင္းဂိုးသမား ကီတာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္(၂၄)မိနစ္မွာေတာ့ မာခီတာယန္ ရဲ႕ေပးပို႕မႈကို ေအာ့စတာဆန္အသင္းကဖ်က္ထုတ္ရာမွာ ေနာက္ခံလူ ပါပါဂ်ီယန္ႏိုပူလပ္စ္ နဲ႕ထိ ျပီး ဂိုးထဲ၀င္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ အာဆင္နယ္အသင္း ဒုတိယေျမာက္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၈)မိနစ္မွာ ေအာ့စတာဆန္ အသင္းမွ ဒန္းနစ္၀စ္ဂရင္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈကို အယ္လ္ဟာဂ်ီရို ေခါင္းတုိက္ခဲ့ေပမယ့္ မထိေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေအာ့စတာဆန္အသင္းမွ ဆာမန္ဂိုေဒါ့စ္ ရဲ႕ အျပင္း ကန္ခ်က္ကို အာဆင္နယ္ဂိုးသမား ေအာ့စပီနာ လက္စြမ္းျပျပီး ပုတ္ထုတ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၃၃)မိနစ္မွာ ဆာမန္ဂိုေဒါ့စ္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္အခြင့္အေရးရခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ကန္သြင္း မႈ ကို ဂိုးသမားေအာ့စပီနာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒယ္နီ၀ဲလ္ဘက္ အခြင့္အေရး တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေတာ့မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

Convincing win for us ⚽👍🏼 Going with a 3-0 lead into the 2nd leg! 💪🏼🔴 #YaGunnersYa #UEL @arsenal pic.twitter.com/lgcESEIHAy

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 15, 2018