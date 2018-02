ဥေရာပအသင္းၾကီးေတြမွာကစားဖို႕ဆႏၵရွိတဲ့တီမို၀ါနာ

RB Leipzig အသင္းရဲ႕တုိက္စစ္မွဴး တီမို၀ါနာ က ဥေရာပကလပ္အသင္းၾကီးေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ကစား မယ္ဆိုရင္ ရုန္းကန္ရဖြယ္ရွိေနျပီး ခုခ်ိန္မွာေတာ့ လက္ရွိအသင္းမွာကစားရတာကိုေက်နပ္လ်က္ ရွိ ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးတဲ့ ၀ါနာ ဟာ RB Lepzig အသင္းနဲ႕ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွ စာခ်ဳပ္သက္ တမ္းကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ေပမယ့္လည္း မၾကာေသးခင္ကပဲ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းက ေခၚယူဖို႕ ကမ္းလွမ္း တာေတြရွိခဲ့သလို သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာကစားခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ဘူးပါတယ္။

Loosening up the muscles at the team hotel ahead of tonight’s big game. ⚽️🚴🏼‍♂️ #SSCRBL #UEL #DieRotenBullen pic.twitter.com/G3JU2aan1q

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 15, 2018