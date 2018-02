ေမာ္ရင္ညိဳနဲ႔ စကားစစ္ထိုးပြဲ

ဒီတစ္ပတ္ Fox Sports Asia ရဲ႕ The John Dykes Show အစီအစဥ္မွာ ေျပာဆိုဖို႔အတြက္ မ်က္စိက်စရာျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတင္းကေတာ့ နယူးကာဆယ္ အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕သတင္းပါ။

ဘင္နီတက္ဇ္ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယ္အသင္းဟာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ဒုတိယပိုင္းမွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးတည္းနဲ႔ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေနာက္ဆံုးမိနစ္အထိ အသင္းရဲ႕ သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္အၿပီးမွာေတာ့ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ နည္းစနစ္ပိုင္းကို လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ၊ ကြင္းလယ္ကစားသမား ၂ ဦးေနရာမွာ ကစားခဲ့တဲ့ ေပါ့ဘာရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ ၊ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းစြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ စေမာလင္းရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ေျခစြမ္း ၊ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ကစားသမားအေျပာင္းအေရႊ႕ နည္းစနစ္အေပၚကို သေဘာတူခဲ့တဲ့ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အက္၀ုဒ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ပရိသတ္ေတြ ကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ အသင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

အသင္းရဲ႕ရလဒ္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြက အထိတလင္း ေ၀ဖန္ခဲ့တာ မရွိေပမယ့္ Sky Sports ရဲ႕ အားကစားသံုးသပ္သူ ၃ ဦးျဖစ္တဲ့ထဲက ေဂ်မီရက္နပ္က ေပါ့ဘာရဲ႕ ကစားပံုဟာ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ကေလးငယ္နဲ႔ တူတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂေရမီေဆာင္းနက္စ္ကေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ စံခ်ိန္ရွင္ ေပါ့ဘာကေတာ့ ကြင္းအတြင္းမွာ ကေလးငယ္တစ္ဦး ကစားေနသလိုပံုစံလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂယ္ရီနယ္လ္ဗီးကေတာ့ ေမာ္ရင္ညိဳ အေနနဲ႔ လာမယ့္ရာသီမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဆုဖလားကို ရယူႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။

ရက္နပ္ကေတာ့ Daily Mail သတင္းစာရဲ႕ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမွာ ေမာ္ရင္ညိဳ အသင္းနဲ႔ သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ထိုက္တန္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ ပါတယ္။

Jose Mourinho has come under close scrutiny from @ManUtd fans and pundits lately, with some demanding accountability for performances/results. So, what’s not clicking? Who’s to blame? Is further spending the answer? #JDShow @FOXSportsAsia — JohnDykes (@JohnDykesFC) February 14, 2018

ေမာ္ရင္ညိဳဟာ အသင္းကုိစတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီမွာ အသင္းတြက္ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈ ၂ ခုကို ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီကုန္မွာေတာ့ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ ရမွတ္ ၇၉ မွတ္ေလာက္ထိ အနည္းဆံုး ရယူႏုိင္ဖို႔ရွိေနၿပီး ယခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ၁၆ သင္းအဆင့္ကို တက္ေရာက္ထားႏိုင္ခဲ့သလို ဗိုလ္စြဲဖို႔ ေရပန္းစားေနတဲ့ အက္ဖ္ေအဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ကြာတားဖိုင္နယ္ထိ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ စကားစစ္ထိုးမႈ တစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ နယူးကာဆယ္ အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဦးေဆာင္သူ မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ရမွတ္ ၁၆ မွတ္ထိ ကြာဟသြားခဲ့ၿပီး ဥေရာပလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ကြာဟ ခ်က္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီးနည္းျပ ဂြါဒီယိုလာကေတာ့ အသင္းကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယရာသီမွာေတာ့ ရုန္းကန္ေနရတဲ့့ အသင္းရဲ႕ ကစားပံုကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆံုးကစားသမား ေခၚယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္္။

မန္စီးတီးအသင္းက မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းထက္ ပိုၿပီးေငြေၾကးသံုးစြဲခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ေျပာစရာရွိေပမယ့္ ဂြါဒီယိုလာရဲ႕ ကစားသမား ေခၚယူမႈမွာ ေ၀ဖန္ခံရမႈ ကင္းစင္ေနပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ေမာ္ရင္ညိဳအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ အႀကိမ္တိုင္းမွာ အရာရာရုန္းကန္ေနခဲ့တာကို အခုခ်ိန္ထိ အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

For Mourinho to succeed he must: 1. Stop playing Fellaini, Smalling, Jones & Young.

2. Overhaul the remaining dead wood.

3. Give Chong & Gomes chances.

4. Get the best from Martial & Rashford.

5. Take Lingard & Pogba's phones away.

6. Stop buying 30yo trees.

7. Play United way. pic.twitter.com/jW6BudwcSF — The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 14, 2018

ေမာ္ရင္ညိဳမွာ ေနာက္ထပ္ ရွိေနခဲ့တဲ့ ျပႆနာကေနာ့ ေပါ့ဘာရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းပါ။ မာတစ္လို ထိပ္တန္းကစားသမား တစ္ဦးနဲ႔ တြဲဖက္ကစားေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပါ့ဘာရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္း ပိုမိုေတာက္ပလာသင့္ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ထိေရာက္မႈကို မျမင္ေတြ႔ရေသးပါဘူး။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုကေတာ့ အသစ္ေခၚယူထားခဲ့တဲ့ ကစားသမား ဆန္းခ်က္ဟာ ညာေတာင္ပံကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ ညာေတာင္ပံမွာ ကစားသမားေတြအမ်ားႀကီး ရရွိေနတဲ့ျပႆနာပါ။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္ နဲ႔ စေမာလင္းတို႔ ၂ ဦးကိုလည္း မီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနခဲ့ၿပီး စပါးအသင္းနဲ႔ သက္တမ္းတုိး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ အယ္ဒါ၀ီရယ္ကို ေခၚယူဖို႔ ေမာ္ရင္ညိဳ မ်က္စိက်ေနပါတယ္။

ေမာ္ရင္ညိဳ နဲ႔ အက္၀ုဒ္တို႔အတြက္ကေတာ့ အသင္းရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ကိုေတာ့ ထပ္ဖြင့္ရဦးမယ့္ ပံုစံရွိေနပါတယ္။

Sir Alex has made very few mistakes!! Smalling and Jones are certainly two of them!! — Mido (@midoahm) February 11, 2018

I never want to see a Chris Smalling Phil Jones defensive partnership at Manchester United ever again. #mufc — United Xtra (@utdxtra) February 11, 2018

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ရာသီကုန္မွာ အဆင့္ ၄ ေနရာကို ေရာက္ရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိေနေပမယ့္္ ခ်န္ပီယံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ခ်ဲလ္ဆီး ၊ လီဗာပူးလ္ နဲ႔ စပါးတို႔ကလည္း ေနာက္ကေန ေတာက္ေလ်ာက္ဖိအားေပးေနခဲ့တာေၾကာင့္ နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳ လက္က်န္ကာလေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ျဖတ္သန္းရမယ္ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာပါ။