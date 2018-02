ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ အူဘာမီယန္း ပြဲထြက္ခြင့္မရရွိခဲ့တဲ့အေပၚ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ၀င္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ယခုႏွစ္ ယူရိုပါလိဂ္ ၃၂ သင္းအဆင့္မွာ ဆြီဒင္ကလပ္ ေအာ္စတာဆန္း အသင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ ပြဲစဥ္မွာ ဥေရာပေဘာလံုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ တိုက္စစ္မွဴးသစ္ အူဘာမီယန္းကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခြင့္ မရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ အဓိပၸါယ္ မရွိတဲ့ ကိစၥတစ္ခုလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယူအီးအက္ဖ္ေအက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမွာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတည္းမွာ တျခား ကလပ္အသင္းတစ္သင္းတြက္ ကစားခဲ့တဲ့ သူတစ္ဦးဟာ အသင္းသစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ခ်ိန္မွာ တူညီတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အူဘာမီယန္းရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ ေဒါ့မြန္အသင္းကေန မေျပာင္းေရႊ႕ခင္မွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ၀င္ေရာက္ ကစားခဲ့တာေၾကာင့္ အူဘာမီယန္း ယူရိုပါလိဂ္မွာ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေဒါ့မြန္အသင္းက ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ကေန ယူရိုပါလိဂ္ကို ဆင္းၿပီးကစားခဲ့ရတာေၾကာင့္ အူဘာမီယန္း အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔အတူ ပါ၀င္ခြင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အူဘာမီယန္း ယခုစည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ အသင္းရဲ႕ပြဲစဥ္ကို လြဲေခ်ာ္မယ့္ခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လာကာဇက္ကလည္း ေပါင္ျခံဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကစားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့အတြက္ တိုက္စစ္မွဴး မလံေလာက္တဲ့ ျပႆနာနဲ႔ အာစင္၀င္းဂါး ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

“ဒီစည္းမ်ဥ္း ဥေရာပကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔ အားလံုးေသာ အသင္းေတြက အလုိရွိေနမွာပါ”

“အူဘာမီယန္းရဲ႕ ျဖစ္ရပ္က ဥပမာေကာင္းပါပဲ သူေဒါ့မြန္အသင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ကစားခဲ့ၿပီး ေဒါ့မြန္အသင္း ယူရိုပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဆင္းၿပီးကစားရခ်ိန္မွာ သူအသင္းတြက္ ကစားခြင့္ မရရွိေတာ့ပါဘူး”

“အသံုးျပဳခဲ့ရတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြက္ ရာသီ၀က္မွာ ေပါင္သန္း ၅၀ ၊ ၆၀ ၊ ၇၀ ေလာက္အသံုးျပဳၿပီး ေခၚယူထားခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးက မကစားႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္”

“ဥေရာပ တစ္ခြင္မွာရွိတဲ့ ကလပ္အသင္းေတြ အားလံုးက ဒီစည္းမ်ဥ္းကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး”

ယခုႏွစ္ရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကေန ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ မစ္ခီတာရန္ကေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းက ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာပဲ ဆက္ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ယူရိုပါလိဂ္ပြဲစဥ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမယ့္ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွာ ၀ဲလ္ဘတ္ကို အသံုးျပဳသြားမယ္လို႔ အာစင္၀င္းဂါး ဆိုခဲ့ပါတယ္။

“၀ဲလ္ဘတ္ရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းဟာ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး ထက္ျမက္လာခဲ့ပါၿပီ။ သူဟာ ဒီအခြင့္အေရးနဲ႔ ထိုက္တန္သူ တစ္ဦးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ပါၿပီ” ဆိုၿပီး ၀င္းဂါးက ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းကို ေ၀ဖန္ခဲ့သလို အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ အေ၀းကြင္းမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုက ၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွာ ရွိေနခဲ့နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ “ဒီအပူခ်ိန္ဟာ လန္ဒန္မွာ ရွိေနတဲ့အပူခ်ိန္နဲ႔ သိပ္ၿပီးကြာဟခ်က္ မရွိဘူးလို႔ထင္ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါဘူး” လို႔ ၀င္းဂါးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေအာ္စတာဆန္း အသင္းကေတာ့ အာဆင္နယ္နဲ႔ ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ အက္စကီးမိုး လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေနအိမ္ပံုစံျပဳလုပ္ထားတဲ့ အ၀တ္လဲခန္းကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေပ်ာ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္္။

We are ready for you @Arsenal ! Did we mentioned our new locker rooms? #vigerossaldrig #EuropaLeague #iglooadventure pic.twitter.com/c5SJQplYE3

— Östersunds FK (@ofk_1996) February 12, 2018