အသင္းသားေတြကိုအေပ်ာ္မေစာဖို႕သတိေပးခဲ့တဲ့ဇီဒန္း

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္နည္းျပဇီဒန္းက ခ်န္ပီယံလိဂ္(၁၆)သင္းအဆင္ ့ မွာ PSG အသင္းကို (၃)ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ ့အနိုင္ရခဲ ့တဲ ့အသင္းသားေတြကိုအေပ်ာ္မေစာဖို႕ ့သတိေပးခဲ ့ပါတယ္။

PSGအသင္းက အက္ဒရီယန္ ရာဘီရို႕တ္ ကဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ေပမယ့္လည္း ခရစၥတီယာနို

ေရာ္နယ္ဒို ၊ မာဆယ္လိုတို ့ရဲ ့ေနာက္က်သြင္းဂိုးေတြေႀကာင္ ့ လက္ရွိ ခ်န္ပီယံရီးရဲ မက္ဒရစ္ အသင္း ဟာ ပထမအေက်ာ ့မွာPSG အသင္းကိုအသာစီး ရယူထားနိုင္ခဲ ့ပါတယ္။

ဒုတိယအေက်ာ ့ပြဲစဥ္အျဖစ္ မတ္လ(၆)ရက္ေန ့မွာ PSG အသင္းရဲ ့အိမ္ကြင္းParc des Princes မွာ

သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ရမွာျဖစ္ျပီးဇီဒန္းက PSG အသင္းအေကာင္းဆံုးတုန္႕ျပန္ကစား နိုင္ေသးတယ္လို ့ ရီးရဲမက္ဒရစ္အသင္းသားေတြကိုသတိေပးခဲ ့ပါတယ္။

ဇီဒန္းကေျပာၾကားရာမွာ – “ဒါဟာအဆံုးသတ္နိဂံုးမဟုတ္ေသးဘူး။ေနာက္ထပ္မိနစ္၉၀ေတာင္ ကစားဖို ့က်န္ေနေသးတယ ္။ အသင္းကိုအျမဲတမ္းအားေပးေနႀက တဲ ့ပရိသတ္ႀကီးရဲ ့ေရွ ့မွာ အေကာင္းဆံုးကစားနိုင္ျပီး ႏိုင္ပြဲရယူနိုင္ခဲ့လို႕ကၽြန္ေတာ္တို ့အရမ္းေပ်ာ္ရပါတယ္။ PSG လိုအသင္း ကိုနိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေပ်ာ္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ္ ့ေနာက္သံုးပတ္ အႀကာသူတို ့ ကြင္းမွာသြား ကစားတဲ့အခါရွံႈးသြားနိုင္တာကိုလည္းသတိထားရပါမယ္ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

Zidane read the game superbly with his changes. He sensed an anxious, indecisive PSG and capitalised on it. Not done it enough this season in terms of pro-active changes, but got it right on biggest stage tonight.

— David Cartlidge (@davidjaca) February 14, 2018