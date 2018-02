အသင္းသားေတြအေပၚခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္မွာ ေပၚတိုအသင္းကုိ (၅)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အသင္း သားေတြရဲ႕ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ေျခစြမ္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့့ပ္က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားလိုက္ပါ တယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဟီးရိုးျဖစ္ခဲ့သူကေတာ့ ဟက္ထရစ္သြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ မာေနးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က မၾကာေသးခင္ကေ၀ဖန္ခံခဲ့ရျပီး ဒီေန႕ပြဲစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ တဲ့ ခံစစ္ကစားပံုကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ခံစစ္က တကယ့္ကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ဒါက အေရးၾကီးပါတယ္။ ကြင္းလယ္ ကစားသမားေတြအေနနဲ႕ကလည္း ေျခစြမ္းျပကစားႏိုင္ခဲ့ျပီး ေရွ႕တန္း (၃)ေယာက္တြဲကစားသမားေတြ ကလည္း အသင္းကို ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕တကယ့္ကို ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ေျခစြမ္းေတြနဲ႕ ကစား ေပးခဲ့တာပါ။

ေပၚတိုအသင္းက လိဂ္မွာ ထိပ္ဆံုးက ရပ္တည္ေနတဲ့အသင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕အေနနဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို သိပါတယ္။ တုိက္စစ္ဖြင့္ ကစားမယ့္အသင္းအတြက္ ေနာက္တန္းလံုဖို႕ကလည္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္စြန္ ၊ ညာစြန္ ခံစစ္ကစားသမားေတြေရာ ဗဟိုခံစစ္ကစားသမားေတြေရာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ” လို႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေျပာပါတယ္။

FT: Porto 0 #LFC 5: Heaviest home defeat in Porto’s European history. An absolute rout. Liverpool oozed class. Mane hat-trick, Salah and Firmino also on target. Reds in the last 8 with 90mins to spare. — James Pearce (@JamesPearceEcho) February 14, 2018

မာေနးရဲ႕ဟက္ထရစ္ဂိုးအျပင္ ဆာလက္နဲ႕ ဖာမီႏိုတုိ႕ဟာလည္း တစ္ဂိုးစီသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္အေနနဲ႕ ဒီေန႕ပြဲမွာေျခစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့မာေနးကိုခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ သူကၽြန္ေတာ့္ကို အေျဖမွန္ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲအျပီး ကတည္းက မင္းျပန္ကစားႏိုင္ျပီလို႕ သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႕ျပီးေတာ့ ဒီေန႕ပြဲစဥ္မွာ သူလုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အေရးၾကီးသလို သူေျခစြမ္းမျပႏို္င္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ အေကာင္းဆံုးကစားေပးပါတယ္။ ဒါက သူ႕ရဲ႕ တကယ့္အရည္အခ်င္းပါ။ ရာႏႈန္းျပည့္ မကစားႏိုင္ေပမယ့္ ဂိုးသြင္းေပးတယ္။ ဒါက အေရးၾကီးပါတယ္။ သူ႕လိုအျပင္းအထန္ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ဂိုးရႏိုင္မွာပါ။ ပထမဂိုးကေတာ့ ကံေကာင္းလို႕ပါ။ ဒုတိယဂိုးက ေတာ့ ေနရာယူမွန္မွန္နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ဂိုးသြင္းစြမ္းရည္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တတိယေျမာက္ဂိုးကေတာ့ တကယ္ပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ဂိုးပါ။ ဒီအတြက္ကၽြန္ေတာ္ေက်နပ္မိပါတယ္။ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

Porto haven’t lost a football game since September 13, only Liverpool can come to their ground and beat them 5-0. — Mootaz Chehade (@MHChehade) February 14, 2018

ဒါ့အျပင္ ယခုႏွစ္ရာသီမွာ သြင္းဂိုး(၃၀)ျပည့္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ ဆာလက္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။ ဆာလက္ဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ တစ္ရာသီအတြင္း သြင္းဂိုး(၃၀)ျပည့္ေျမာက္တဲ့ (၁၃) ေယာက္ ေျမာက္ကစားသမားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ ခမ္းနားတဲ့အသင္းတစ္ခုမွာ တကယ္လို႕သာ ကစားသမားတစ္ေယာက္ေယာက္က ဒုတိယေျမာက္ ဂိုးသြင္းႏႈန္းအျမန္ဆံုးကစားသမားျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာစိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းျပီး ဂုဏ္ျပဳရမွာပါ။ ဆာလက္ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြ မရပ္တန္႕သြားဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူ႕အတြက္ ေျခစြမ္းျပႏုိင္တဲ့ရာသီပါ။ ဒါကအေရးၾကီးပါတယ္။ ဂိုးတိုင္းက ႏိုင္ပြဲေတြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ။ ဆာလက္ရဲ႕အေၾကာင္း ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က အမ်ားၾကီးေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မာေနးကလည္း ျပန္ျပီးေျခစြမ္းျပႏိုင္သလို ဆာလက္ကလည္း အေကာင္းဆံုးထပ္လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ” လို႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။