မာေနးရဲ႕ဟက္ထရစ္သြင္းဂိုးေတြနဲ႕အတူဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့လီဗာပူးလ္

ယေန႕မနက္အေစာပိုင္းယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စုပြဲစဥ္မွာ မာေနးရဲ႕ဟက္ထရစ္သြင္းဂိုးေတြနဲ႕ အတူ လီဗာပူးလ္အသင္းက ေပၚတိုအသင္းကို (၅)ဂုိး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာ အိမ္ရွင္ေပၚတုိအသင္းဟာ ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ခဲ့ဘဲ အမွားေတြမ်ားေနခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္(၉)မိနစ္ မွာ ေပၚတိုအသင္းက ပထမဆံုးတိုက္စစ္ဆင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္ဆာ မာရက္ဂါရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈကို အိုတာဗင္ဟို ကန္သြင္းရာမွာ ဂိုးဘားေပၚမွေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၁၃)မိနစ္မွာပဲ လီဗာပူးလ္အသင္းမွ အန္ဒရူးေရာ္ဘာ့တ္ဆင္အေနနဲ႕ ဂိုးသြင္းယူဖုိ႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးဘားေပၚေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၅)မိနစ္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းက အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကိုေတာ့ မာေနးက သြင္းယူေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိုးသမား ဂ်ိဳ႕စ္ဆာ ေနရာယူမွန္ခဲ့ေပမယ့္ ေဘာလံုးက သူ႕ရဲ႕ရင္ဘတ္ေအာက္မွလြတ္ျပီး ဂိုးထဲ၀င္ သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၉)မိနစ္မွာေတာ့ ဂ်ိမ္းစ္မိုင္လ္နာရဲ႕ ကန္သြင္းမႈဟာ တိုင္ထိျပီးျပန္္ထြက္ခဲ့တဲ့ေဘာလံုးကို ဆာလက္ က ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႕ ထိန္းယူကာ ဂိုးထဲကန္သြင္းခဲ့ျပီး လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုးရယူခဲ့ပါ တယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၄၃)မိနစ္မွာ ဘရာဟီမီရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ တီကြင္ဟို ဂိုးထဲကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ အနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းက (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းျပန္စျပီး ပြဲခ်ိန္(၅၃)မိနစ္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းက တတိယဂိုး ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဆာလက္ရဲ႕ ဖန္တီး ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဖာမီႏုိကန္သြင္းရာမွာ ဂိုးသမားပုတ္ထုတ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ မာေနးကပိတ္သြင္းျပီး ဂိုးရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၅၈)မိနစ္မွာ ေပၚတိုအသင္းက အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ မာရက္ဂါ ကန္သြင္းခြင့္ရခဲ့ ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ကန္သြင္းခ်က္ကို လီဗာပူးလ္အသင္းဂိုးသမား အသာအယာပဲ ကာကြယ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

