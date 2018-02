အေကာင္းဆံုးတုန္႕ျပန္ကစားမႈအတြက္အသင္းသားေတြကိုပိုခ်က္တီႏိုခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား

စပါးစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပပိုခ်က္တီႏိုက ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရွံုးထြက္အဆင့္ပြဲစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုးကစားေပးခဲ့တဲ့ အသင္း သားေတြကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ပြဲအစ(၁၀)မိနစ္အတြင္းမွာပဲ ဟီဂူအင္ရဲ႕ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႔အတူ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းက ဦးေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဟာရီကိန္းနဲ႔ အဲရစ္ဆင္တို႔က သြင္းဂိုးေတြျပန္လည္ သြင္းယူ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္(၂)ဂိုးစီသေရက်ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

ဟာရီကိန္းသြင္ယူခဲ့တဲ့ ဂိုးဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္း အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ(၅)ရက္ ေန႔ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အိမ္ကြင္းေပးဂိုးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုး (၁၁)ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုပြဲမွာသေရက်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

9 – Harry Kane has scored more goals in his first nine Champions League appearances (9) than any player in the history of the competition, ahead of Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba & Diego Costa (8). Greatest. #JUVTOT #UCL pic.twitter.com/b7RCpdRrwn — OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2018

နည္းျပ ပိုခ်က္တီႏိုကေျပာၾကားရာမွာ – ” အမ်ားႀကီးဂုဏ္ယူပါတယ္။ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေနာက္ဆံုး(၃)ႀကိမ္မွာ ဗိုလ္လုပြဲ (၂)ႀကိမ္ေရာက္ ခဲ့တဲ့အသင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္ေကာင္းတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳပါပဲ။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာကၽြန္ေတာ္တို႔က အေတြ႕အၾကံဳအားျဖင့္ ႏုပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳးေျခစြမ္းေတြျပသႏိုင္ခဲ့တာဟာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ၿပီး ကစားသမားေတြအတြက္လည္း ေက်နပ္ပါတယ္။ အသင္းကိုပဲေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈက ဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ က်ေတာ္တို႔ အေတြ႕အၾကံဳရွိဘူးတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္နဲ႔ေတာ့မတူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံ လိဂ္လိုၿပိဳင္ပြဲမွာ ကစားဖို႔ ရင့္က်က္ၿပီဆိုတာမ်ိဳးကို လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေတာ္တို႔အတြက္ (၄)ႏွစ္ ေျမာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္နဲ႔တစ္ႀကိမ္မတူညီတဲ့ပံုစံမ်ိးနဲ႔ တိုးတက္ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ပြဲမွာလိုတိုးတက္လာျခင္းကၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ” လို႕ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပိုခ်က္တီႏိုက ပြဲအစမွာ ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုးတိုက္စစ္ ဆင္ႏိုင္ခဲ့မႈေတြအတြက္အသင္းသားေတြကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

” ပြဲအစပုိင္းမွာ က်ေတာ့္စိတ္ထဲခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးဂိုးေတြေပးဖို႔ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ေမၽွာ္လင့္ ထားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက လူကၽြံေဘာအေန အထားျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒါကိုလည္း ေစာဒက မတက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ပြဲအစမွာ ေျခစြမ္းက ညံ့ခဲ့တယ္။ ပိုၿပီးမာမာထန္ထန္ကစားဖို႔ လိုအပ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပြဲခ်ိန္(၈၃)မိနစ္ေလာက္က စၿပီး ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ အသင္းကို ျပန္လႊမ္းမိုးကစားႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ဂ်ဴဗင္တပ္စ္လိုအသင္းကို သူတို႔ကြင္းမွာ လႊမ္းမိုးကစားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ယံုနဲ႔မရပါဘူး။”လို႔ နည္းျပ ပိုခ်က္တီႏိုကေျပာပါတယ္။

စပါးစ္အသင္းဟာ ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ ဝင္ဘာေလ ကြင္းမွာ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္ကစားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

” ဒုတိယအေက်ာ့က အႀကိတ္အနယ္ရွိၿပီး ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း တစ္ပြဲျဖစ္လာမွာပါ။ ပရိသတ္ေတြကလည္း မိနစ္(၉၀)အတြင္း အေကာင္းဆံုးကစားၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ တက္လွမ္းႏိုင္တာကို ျမင္ခ်င္ေနၾကမွာပါ။” လို႔ ပိုခ်က္တီႏိုက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပရိသတ္ေတြကလည္း စပါးစ္အသင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ေက်နပ္ေနၾကပါတယ္။

Glory Glory Tottenham Hotspur and the Spurs go merching on, what a performance, my heart beats with pride, what a team what a Club COYSSSSSSS — Micky Hazard (@1MickyHazard) February 13, 2018

All over in Turin. That will go down as one of the best results of any English club in the Champions League in recent seasons. Kane super finish but thought Eriksen was out of this world. 2-2. Tottenham surely favourites. — John Cross (@johncrossmirror) February 13, 2018

One of Tottenham’s finest European nights. And it was a draw.#ToDareIsToDo — Moh Haider (@ArsenalMoh8) February 13, 2018