VARနည္းပညာကိုေမာ္ရင္ဟိုေထာက္ခံေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏို္က္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုက VAR နည္းပညာကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ဟက္ဒါစ္ ဖီးလ္အသင္းနဲ႕ကစားမယ့္ အက္ဖ္ေအဖလား ျပိဳင္ပြဲ စတုတၳအဆင့္ပြဲစဥ္မွာ ပထမဆံုး VAR နည္းပညာကိုအသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာေ၀ဖန္သူေတြကေတာ့ VAR နည္းပညာဟာ ေဘာလံုးပြဲတစ္္ပြဲကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေစတယ္ လို႕ ေ၀ဖန္တာေတြရွိတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ အဆိုပါနည္းပညာ ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေက်နပ္တယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။

