ကြင္းအမည္မူပိုင္ခြင့္ကေန ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရရွိဖြယ္ရွိေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ ကြင္းနာမည္ မူပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ်မယ္ဆိုပါက တစ္ႏွစ္ကို ေပါင္ ၂၅ သန္းခန္႔ ရရွိႏိုင္ၿပီး အီတီဟတ္ ကုမၸဏီကေန ေပါင္ ၁၉ သန္းရရွိေနတဲ့ မန္စီးတီးအသင္းထက္ သာလြန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ အဲဗာတန္အသင္းရဲ႕ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ထရီေဗာ ဘတ္ခ်္ က ပရီးမီးယားလိဂ္အသင္းေတြအေနနဲ႔ ကစားကြင္းေတြကေန အပို၀င္ေငြမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒါႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ ေကာင္းတဲ့သတင္းတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ကစားကြင္းေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ေငြေၾကးေတြရယူႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ပါ” လို႔ ဘတ္ခ်္က ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္း အမ်ားစုဟာ အသင္းရဲ႕ ကြင္းနာမည္ေတြကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းေမာက္အသင္းဟာ အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းနာမည္ကို ဒင္းေကာ့ဒ္ကေန Vitality Stadium ဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

တျခားဥပမာေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘရစၥတန္အသင္းအိမ္ကြင္း(American Express Community Staduim) ၊ စတုတ္စီးတီး အိမ္ကြင္း (bet 365 stadium)၊ ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္း အိမ္ကြင္း (John Smith’s Stadium)၊ လက္စတာစီးတီး အိမ္ကြင္း (King Power Stadium) ၊ ဆြမ္ဆီးအသင္း အိမ္ကြင္း (Liberty Stadium) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

