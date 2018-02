အသင္းနဲ႔ ပထမဆံုး ပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ ဂီးေရာ့ဒ္အေပၚ ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ကြန္တီ

ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီက အသင္းသားသစ္ တုိက္စစ္မွဴး ဂီးေရာ့ဒ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၀က္စ္ဘရြန္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ပါ၀င္ကစားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္မႈ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘုန္းေမာက္ ၊ ၀က္ဖို႔ဒ္ အသင္းေတြကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကေတာ့ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ဟာဇတ္ ၊ ေမာ့ဆက္ တို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ၃ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

“အသင္းမွာ အဓိက တိုက္စစ္မွဴး ႏွစ္ဦးရွိေနတာက အသင္းတြက္ တကယ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဂီးေရာ့ဒ္က အသင္းရဲ႕ အဓိက တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး မိုရာတာဆီကလည္း သတင္းေကာင္း ၾကားခဲ့ရပါတယ္။”

“မိုရာတာ ဒဏ္ရာရရွိေနခ်ိန္မွာ ဂီးေရာ့ဒ္ကို အသင္းတြက္ ကစားေပးႏုိင္ဖို႔ ဖိအားေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ကြင္းထဲမွာ ဘယ္လိုအရာေတြက အေရးပါဆံုး မွာ ရွိေနတယ္ဆုိေတြကိုလည္း အဓိကထား ျပသသြားမွာပါ”

Antonio Conte makes his first change on 60 mins, with Olivier Giroud making way for Alvaro Morata. 1-0. #CHEWBA pic.twitter.com/cPhx9mr4DM

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2018