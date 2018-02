ပရိသတ္ေတြကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ကြန္တီ

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ကြန္တီက ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အိ္မ္ကြင္း ပြဲစဥ္မွာ တစ္ခဲနက္အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကြန္တီဟာျပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ၀က္ဖို႕ဒ္ ၊ ဘုန္းေမာက္အသင္းတို႕ကိုရံႈးနိမ္ခဲ့ျခင္းနဲ႕အတူ ဖိအားေတြ ရွိေနခဲ့ျပီး ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံရဖို႕ပင္သတင္းေ တြထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ပရိသတ္မ်ားဟာ မိနစ္(၉၀)လံုး ကြန္တီရဲ႕ နာမည္ကိုေတာက္ေလွ်ာက္ေအာ္ဟစ္ျပီးအားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ပြဲအျပီးမွာေတာ့ ကြန္တီက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈအတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဒါဟာ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ အသင္းမွာ သူ ဆက္ရွိေနဖို႕ နားလည္ေပးႏိုင္တာကိုျပသေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

Conte on Chelsea fan support: “I have to tell thanks to the fans because from the start of my experience with Chelsea, they try to stay behind me in every game. They continue to do this. I am very happy and proud” #CFC

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) February 9, 2018