အသင္းရဲ႕ခံစစ္ကစားပံုကိုအက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဂိုးမက္ဇ္

စတုဂတ္အသင္းရဲ႕တုိက္စစ္မွဴးမာရီယိုဂိုးမက္ဇ္က မိုခ်န္ဂလာဘက္အသင္းကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရ ရွိခဲ့တဲ့ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္မွာ အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ကစားပံုကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ပြဲခ်ိန္ (၅)မိနစ္မွာပဲ ဂိုးမက္ဇ္ရဲ႕ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဒန္နီရယ္ဂင္ဇက္ က တစ္လံုး တည္းေသာအႏိုင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ပြဲနဲ႕အတူ စတုဂတ္အသင္းဟာလည္း အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္(၁၄)ထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂိုးမက္ဇ္ကေတာ့ အဆိုပါႏိုင္ပြဲအေပၚေက်နပ္ခဲ့ျပီး အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ကစားပံုကိုလည္း လာလီဂါအင္အား ၾကီးအသင္း အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

🎙️ How did @VfB_int hold on to win 1-0 today? Apparently by defending like Atletico Madrid… ⛔️ @Mario_Gomez pic.twitter.com/3pSZBwxCib

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 11, 2018