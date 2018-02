အႏိုင္(၃)မွတ္အတြက္ကိုယ္စီအားျပိဳင္ၾကမယ့္ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းတို႕ဟာ မနက္ျဖန္မနက္အေစာပိုင္း စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္ ကြင္း မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကလည္း အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ထိပ္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ဖို႕အမွတ္လိုအပ္ေနသလို တန္းဆင္းဇုန္ကေနလြတ္ေျမာက္ေအာင္ၾကိဳးစားရမယ့္ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းရဲ႕ရုနး္အားကိုလည္း ဒီပြဲမွာျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီး Vs ၀က္စ္ဘရြန္း

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၂)နာရီခြဲ

ကြင္း – စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္ ( ခ်ယ္ဆီး)

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲ – (၁၃၈) ပြဲ

ခ်ယ္ဆီးႏိုင္ – (၆၁)ပဲြ

၀က္စ္ဘရြန္းႏိုင္ – (၄၂)ပြဲ

သေရပြဲ – (၃၅) ပြဲ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

၀က္စ္ဘရြန္း ၀ – ၄ ခ်ယ္ဆီး

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္(၂)ပြဲမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဓိက ကစားသမားေတြအေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုးပံုစံတစ္ခုလုပ္ျပဖုိ႕ လိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး (၅)ပြဲ မွာ (၄)ဂိုး သြင္းယူေပးထားတဲ့ ဟာဇက္ကေတာ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဂိုးသြင္းႏိုင္ဖုိ႕ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားျဖစ္ပါ တယ္။

၀က္ဖုိ႕ဒ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ အရန္လူစာရင္းမွာသာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဂီေရာ့္ဒ္အေနနဲ႕ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာပါ၀င္လာဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကေတာ့ တခါတရံမွာ အသင္းၾကီးေတြကို ဒုကၡေပးေလ့ရွိတဲ့ အစဥ္အလာေတြ ရွိတဲ့အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ခရစ္စ္ဘရန္႕တ္ နဲ႕ မက္ကလင္း တို႕ရဲ႕ ေတာင္ပံ တိုက္စစ္ေတြသာ ေနရာယူမွန္မွန္နဲ႕ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူတို႕လိုခ်င္ေနတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ေဂ်းရိုဒရီဂြတ္ဇ္အေနနဲ႕ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလားပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ သူ႕ကို ယံုၾကည္မႈေတြတိုးပြားေစခဲ့ပါတယ္။ ေဂ်းရိုဒရီဂြတ္ဇ္ဟာ ေနာက္ဆံုး ကစားခဲ့တဲ့ (၆)ပြဲမွာ (၄)ဂိုး သြင္းယူထားႏိုင္ပါတယ္။



ေနာက္ဆံုးရလဒ္ႏွင့္ပြဲၾကိဳေျပာစကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕လက္ရွိရပ္တည္မႈကေတာ့ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕အဆင့္(၅)ေနရာမွာရပ္တည္ေနျပီး ဇယားထိပ္ဆံုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ (၂၂)မွတ္ကြာဟေနပါေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ေတြ မွာ ဘုန္းေမာက္ ၊ ၀က္ဖို႕ဒ္ အသင္းေတြကို ဂိုးျပတ္ရႈံုးနိမ့္ခဲ့ရတဲ့ ရလဒ္ဆိုးေတြကေနျပန္လည္ႏိုးထလာ ေအာင္ ဒီပြဲစဥ္မွာ ပံုစံေကာင္းတစ္ခုျပသဖို႕ရွိေနပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီအတြက္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္(၄)ပြဲမွာ (၃)ပြဲရံႈးနိမ့္ထားသလို EFL Cup ျပိဳင္ပြဲမွာလည္း အာဆင္နယ္အသင္းကို (၂)ေက်ာ့့ေပါင္း (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိ္မ့္ျပီး ျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

နည္းျပကြန္တီကေတာ့ အသင္းရဲ႕မၾကာေသးခင္ကရလဒ္ဆိုးေတြဟာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားဦးေဆာင္မႈကို သက္ေရာက္ေစတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ အသင္းကထြက္ခြာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြကလည္း သူ႕ကိုခက္ခဲေစတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

“ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕အဆင့္(၅)ေနရာရပ္တည္ေနတဲ့အသင္းရဲ႕အေၾကာင္းကိုေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒီအသင္းက ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာလည္း ဘာစီလိုနာနဲ႕ကစားဖို႕ျပင္ဆင္ေနရပါတယ္။ အက္ဖ္ေအဖလား ျပိဳင္ပြဲမွာလည္းယွဥ္ျပိဳင္ေနသလို Carabao Cup ျပိဳင္ပြဲမွာလည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းအေနနဲ႕ (၂)ပြဲဆက္ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုဟာ ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အားလံုးနားလည္ႏို္င္ၾကမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ပိုျပီးခက္ခဲလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ တန္းဆင္းဇုန္ကေနလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရ႕ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ေကာလဟာသတင္းေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ဳးိေပၚထြက္ လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီရာသီမွာခ်န္ပီယံဆုဖလားရယူႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွမယံု ေလာက္ဘူးလို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်န္ပီယံေနရာအတြက္ မန္ခ်က္စတာ ျမိဳ႕ခံအသင္း (၂)သင္းက အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန္းကဆို အစပိုင္းမွာကၽြန္ေတာ္ တုိ႕က ေနာက္မွာက်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအတြက္ ၊ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေကာလဟာလ ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ရင္ေတာ့ မွ်ေျခ အေျခအေနတစ္ခုကို စဥ္စားသင့္တယ္ လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ဖိအားေတြရွိတာကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေရာ ကစားသမားေတြအတြက္ေရာ ေအးေဆးပါ။ ” လို႕ ကြန္တီကေျပာပါတယ္။

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုး(၂)ပြဲမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီး ၊ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္း ေတြကိုရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕အဆင့္ (၁၉)ေနရာမွာရပ္တည္ေနပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၁၃)ရက္ေန႕က ဘရိုက္တန္အသင္းကို အနိုင္ရတဲ့ပြဲစဥ္ေနာက္ပို္င္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (၃)ပြဲဆက္ အရံႈးရလဒ္မထြက္ေပၚ ေအာင္ ဒီပြဲစဥ္မွာရုန္းကန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

