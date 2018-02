အသင္းသားေတြကိုခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္

လီဗာပူးလ္အသင္းနည္းျပဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ဟာ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အျပီး အသင္း သားေတြကိုခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ပြဲနဲ႕အတူ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာလည္း အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ တတိယေနရာထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဖာမီႏုိ ၊ ဆာလက္တို႕ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြနဲ႕လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ေျပာင္ေျမာက္ တဲ့ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိရာမွာ –

“ ပထမသြင္းဂိုးဟာ အရမ္းေသသပ္တဲ့ဂိုးတစ္ဂိုးပါ။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကလည္း ဘာမွေျပာစရာမရွိေလာက္ေအာင္ လွပတဲ့ဂိုးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဘယ္ကစားသမားမွ ဆာလက္နဲ႕ ဖာမီႏိုတုိ႕ ဒုတိယဂိုးသြင္းယူရာမွာစြမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အတြဲညီတာမ်ိဳးကို မလုပ္ႏိုင္ေလာက္ ပါဘူး။ ဒီပြဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေနာက္ထပ္တစ္ခုေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီလိုဂိုးရဖို႕ အေစာပိုင္း ကတည္းကနီးစပ္ခဲ့သင့္ေပမယ့္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ခံစစ္ကိုအေကာင္းဆံုးကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေျပာင္ေျမာက္ တဲ့ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို ဒီထက္ပိုျပီးဒုတိယပိုင္းမွာဂိုးေတြရခဲ့သင့္ပါတယ္ ။ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းကလည္းအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကသူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ကစား ဟန္ပါပဲ။ ျပီးေတာ့ ဒါက သူတို႕ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုစစ္ထုတ္ရမလဲဆိုတာကိုျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အႏိုင္(၃)မွတ္အျပည့္ရတယ္။ ဂိုးမေပးရသလို ဒဏ္ရာရတာမ်ိဳးလညး္မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျပီးျပည့္စံုလုနီးပါး ပဲြတစ္ပြဲပါ။ ” လို႕ ဂ်ာဂန္ ေကလာ့ပ္ကေျပာပါတယ္။

ဒုတိယဂိုးသြင္းယူရာမွာ ဖာမီႏိုရဲ႕ ေနာက္ေပါက္နဲ႕ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ ဂိုးဖန္တီးမႈ အေပၚမွာ ပရိသတ္ေတြ က တအံ့တၾသနဲ႕ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

Struggling to think of a better assist than Firmino's today. A perfectly weighted back heel from outside the box which takes 5 Southampton players out of the game, perfectly into Salah's path. It's absurd.

