စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ဟက္ထရစ္သြင္းဂိုးေတြနဲ႕ရီးယဲလ္ဆိုစီဒက္အသင္းကိုအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္း

လာလီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ရီးယဲလ္ဆိုစီဒက္အသင္းတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းက (၅)ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕ ဂုိးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ(၁)မိနစ္မွာပဲ စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ လူးကပ္စ္ဗက္ဇ္ကြက္ဇ္က ေခါင္းတိုက္အဖြင့္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၇)မိနစ္မွာေတာ့ စီေရာ္နယ္ဒိုက ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုးသြင္းယူေပး ခဲ့ပါတယ္။ မာဆယ္လိုရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္း အနိမ့္ေဘာေပးပို႕မႈကို စီေရာ္နယ္ဒိုက အမွားအယြင္းမရွိပိတ္သြင္းျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုးရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

3 – Cristiano Ronaldo is the first player to score a perfect hat-trick in La Liga this season (right foot, left foot and head). Machine. pic.twitter.com/OPU0bdQ8OR

