ယခုတစ္ပတ္မွာေတြ႕ဆံုမယ့္ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ဂီတာေဖးအသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ယခုတစ္ပတ္ရဲ႕ လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ ဂီတာေဖးအသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံ ယွွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး အမွတ္ေပးဇယားမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႕ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရးေတြရွိေနပါတယ္။

ဘာစီလိုနာ Vs ဂီတာေဖး

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၉း၄၅) နာရီ

ကြင္း – ႏူးကမ့္ ( ဘာစီလိုနာ )

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲစဥ္ – (၂၉)ပြဲ

ဘာစီလိုနာႏိုင္ – (၂၁)ပြဲ

ဂီတာေဖးႏိုင္ – (၃)ပြဲ

သေရပြဲ – (၅)ပြဲ

🔊 Valverde: "The game against Valencia is still fresh in our minds, so we have to be aware of the importance of #BarçaGetafe. They are a team who are very difficult to beat." pic.twitter.com/KROCD7d2Za

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 10, 2018