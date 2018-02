ကိန္းရဲ႕ ေခါင္းတိုက္ဂိုးနဲ႔ အဆင့္ ၃ ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ စပါး

စပါးအသင္းနဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဟယ္ရီကိန္းရဲ႕ ေခါင္းတိုက္သြင္းဂိုးနဲ႔ စပါးအသင္းက အႏိုင္ရရွိၿပီး အဆင့္ ၃ ေနရကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စပါး ၁ – ၀ အာဆင္နယ္

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

စပါးအသင္းက ဒီပြဲစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုး ဖိအားေပးကစားခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္း ကိန္းရဲ႕သြင္းဂိုးေတြကို ပီတာခ်က္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၄၉ မိနစ္မွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳခဲ့ရပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းတြက္ လူစား၀င္ကစားသမား လာကာဇက္ ေနာက္ဆံုး မိနစ္မွာ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ အာဆင္နယ္အသင္း အဆင့္ ၅ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းထက္ တစ္ပြဲပိုကစားၿပီး ၅ မွတ္ေလ်ာ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

ဒီပြဲစဥ္ကေတာ့ လန္ဒန္ဒါဘီပြဲစဥ္ျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔အညီ အႀကိတ္အနယ္ ရွိခဲ့ၿပီး အာဆင္နယ္အသင္းေကာ စပါးအသင္းပါ အဓိက ကစားသမား အစံုအလင္နဲ႔ ပြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၂ မိနစ္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အသင္းတြက္ ဟတ္ထရစ္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရမ္ေဆး ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ သြင္းယူမလို ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ပီတာခ်က္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၂ မိနစ္အၾကာမွာ ထရစ္ပီရာရဲ႕ ေပးပို႔ခ်က္ကေန ကိန္းေခါင္းတိုက္ သြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ ပီတာခ်က္ ထပ္မံကာကြယ္ခဲ့ရသလို ၂၆ မိနစ္မွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ကိန္းရဲ႕ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေခါင္းတိုက္သြင္းခ်က္ကေတာ့ ဂိုးေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၃၀ အေရာက္မွာေတာ့ ဒမ္ဘီလီ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္က ကန္သြင္းခ်က္ကိုလည္း အာဆင္နယ္ ေနာက္တန္းနဲ႔ပီတာခ်က္ ကာကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။

၃၈ မိနစ္မွာလည္း မြန္ရီရယ္ရဲ႕ ေခါင္းတိုက္ေပးပို႔မႈေန စပါးအသင္း ေနာက္ခံကစားသမားေတြနဲ႔ ဂိုးသမားနဲ႔ နားလည္မႈ လြဲခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးအျဖစ္ေတာ့ မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္

လာရင္ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ အေ၀းကန္ခ်က္ကိုလည္း ေလာရစ္ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္စၿပီး ၄ မိနစ္မွာပဲ ဗာတြန္ဂန္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ကိန္းအသင္းတြက္ ေခါင္းတိုက္ၿပီး ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

၆၂ မိနစ္မွာ အဲရစ္ဆင္ရဲ႕ ေပးပို႔ခ်က္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ ပီတာခ်က္ ကာကြယ္ခဲ့သလို ၆၇ မိနစ္မွာ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ၀ီလ္ရိႈင္းယားရဲဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ကိုလည္း ေလာရစ္ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၇၀ မွာ ပီတာခ်က္ လူေပးမွားခဲ့တာကေန အလီေဘာလံုးရယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အရွိန္မ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ ေဘာလံုးထိန္းမႈ ပ်က္ခဲ့ရၿပီး အလီေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပီတာခ်က္ကိုေက်ာ္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

၇၅ မိနစ္မွာ ေဒးဗီးလ္ အာဆင္နယ္ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ အပိုင္ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ပီတာခ်က္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုးနဲ႔ ေ၀းခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ လာကာဇက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ေပမယ့္ အာဆင္နယ္အသင္း အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲအၿပီးမွာ စပါးအသင္းကိ အရံႈးေပးခဲ့ရပါတယ္။

