ပီအစ္ဂ်ီအသင္း အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဇီဒန္း

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္နည္းျပ ဇီဒန္းက ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ကို ေခါင္းထဲမထည့္ပဲ ယေန႔မွာ ကစားမယ့္ ဆိုစီဒက္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္ကိုသာ ေခါင္းထဲထည့္ထားတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအေနနဲ႔ ဒီရာသီမွာ ေျခစြမ္းျပသေနတဲ့ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ လာမယ့္တစ္ပတ္မွာ အိမ္ကြင္းဘာေနဗ်ဴးမွာ လက္ခံယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္ ဒီပြဲစဥ္အတြက္ ဘာျပင္ဆင္ခ်က္မွ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိနစ္ ၉၀ တြင္းမွာ ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုပဲ စိတ္၀င္စားပါတယ္။”

“ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ လိဂ္ပြဲစဥ္က ေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။ဒီပြဲစဥ္မွာ ဘာေတြျဖစ္မယ္ဆိုတာ မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးက အသင္းေတြနဲ႔ ရမွတ္ကြာခ်က္ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္ဟာ ပြဲေကာင္းတစ္ပြဲျဖစ္လာမွာကို အားလံုးသိထားၿပီးသားပါ”

