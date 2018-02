မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္အသင္းသာ အဂၤလန္မွာ အႀကီးက်ယ္ဆံုးလို႔ ဆန္းခ်က္ဇ္ ေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေတာင္ပံကစားသမား ဆန္းခ်က္က မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းက အာဆင္နယ္အသင္းထက္ ပိုၿပီးခ်န္ပီယံဆု စိန္ေခၚႏိုင္ တာေၾကာင့္ ထြက္ခြာခဲ့တာလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္ အသင္းကစားသမားေဟာင္း အြန္နရီ က မစ္ခီတာရန္ရဲ႕ အလွဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္းခ်က္ ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

