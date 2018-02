ဗန္ဒိုက္ ေျခစြမ္းပိုင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတဲ့ ကေလာ့

လီဗာပူးလ္နည္းျပ ကေလာ့က အသင္းရဲ႕ စံခ်ိန္ရွင္ ေနာက္ခံကစားသမား ဗန္ဒိုက္ အေနနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးထက္ ပိုမိုတဲ့ ေျခစြမ္းကို ျပသႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ကာလရွည္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့တဲ့ ဗန္ဒိုက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီမွာ အၿပီးသတ္ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အသင္းေဟာင္း ေဆာက္သမ္တန္ အသင္းနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သူဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီး အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေျခစြမ္းပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ကစားသမားပါ”

"It will be more normal in the future but now we have to go there and play football and nothing else."

Klopp will discuss van Dijk’s return to St Mary's with his No.4: https://t.co/cZPbAg0deS pic.twitter.com/CNEB0syAXG

— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2018