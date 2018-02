မိုရာတာရဲ႕ ဒဏ္ရာကို အေျဖထုတ္ရမယ့္ ခ်ဲလ္ဆီး

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းအေနနဲ႔ ေနာက္ေက်ာဒဏ္ရာရရွိေနတဲ့ တိုက္စစ္မွဴး မိုရာတာ အသင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပြဲထြက္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အနားယူရမယ္ဆိုတာကို အေျဖထုတ္သြားရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

မိုရာတာ ဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနာ၀ွစ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအ ဖလား တတိယအဆင့္ပြဲစဥ္မွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အနားယူေနရတာ ျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ပတ္ပြဲစဥ္ကိုလည္း လြဲေခ်ာ္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ေဆးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မိုရာတာ ရဲ႕ ဒဏ္ရာကို စစ္ေဆးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အတိအက် အေျဖထုတ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းျပကြန္တီအေနနဲ႔ မိုရာတာရဲ႕ ဒဏ္ရာအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

So Morata's out (and no-one knows til when) and Conte didn't seem too hot on the idea of Giroud starting. Good job this 'playing with no striker' lark is working out so well, isn't it?

— Charlie Skillen (@charlieskillen) February 9, 2018