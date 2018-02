အစ္စကို ကို ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဇီဒန္းေျပာၾကား

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ကြင္းလယ္ကစားသမား အစ္စကိုဟာ အသင္းမွထြက္ခြာဖို႕ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနေပမယ့္လည္း နည္းျပဇီဒန္းကေတာ့ အစ္စကို ကို ေရာင္းခ်ဖို႕ အစီအစဥ္မရွိဘူးလုိ႕ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ကိုပါဒယ္ေရးျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရျပီျဖစ္သလို အမွတ္ေပး ဇယားထိပ္မွ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕လည္း (၁၉)မွတ္ ကြာဟေနပါတယ္။

As’s Cover | “Zidane wants to sell Isco. Madrid will go after Hazard if the transfer happens.” pic.twitter.com/oPrKb8ZVef

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) February 8, 2018