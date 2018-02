၀င္ဘာေလကြင္းမွာယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းနဲ႕အာဆင္နယ္အသင္းတုိ႕ရဲ႕ ဒါဘီပြဲစဥ္

စေနေန႕ညအေစာပိုင္း ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ လန္ဒန္ဒါဘီပြဲစဥ္အျဖစ္ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္ နဲ႕ အာဆင္နယ္အသင္းတုိ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။



ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္ Vs အာဆင္နယ္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၀)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည (၇)နာရီ

ကြင္း – ၀င္ဘေလ ( ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္)

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲ – (၁၆၈)ပြဲ

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္ႏိုင္ – (၅၂)ပြဲ

အာဆင္နယ္ႏိုင္ – (၆၉)ပြဲ

သေရပြဲ – (၄၇)ပြဲ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

အာဆင္နယ္ ၂ – ၀ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

အာဆင္နယ္ ပရိသတ္အားလံုးကေတာ့ ကစားသမားသစ္ အူဘာမီယန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ အူဘာမီယန္ဟာ အဲဗာတန္အသင္းကို (၅)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ပြဲဦးထြက္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီး သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို ဂိုးဖန္တီးမႈတစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုုက္တက္ အသင္းကေနေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျပီး ေျခစြမ္းပံုမွန္ျပရေအာင္ၾကိဳးစားေနတဲ့ မာခီတာယန္ဟာလည္း ေစာင့္ၾကည့္စရာ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္။

ေတာ့့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းမွာေတာ့ မၾကာေသးခင္ကမွေခၚယူထားတဲ့ ဘရာဇီးေတာင္ပံကစား သမား လူကပ္စ္မိုရာ ပြဲထြက္ပါ၀င္ကစား ဖြယ္ရွိျပီးေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ လူးကပ္စ္မိုရာအေနနဲ႕ အသင္း ေဟာင္း ပီအက္စ္ဂ်ီမွာကစားစဥ္တုန္းကထက္ ပိုျပီးလုပ္ျပႏိုင္ဖုိ႕လိုပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရလဒ္ႏွင့္ ပြဲၾကိဳေျပာစကား

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းဟာ ျမိဳ႕ခံ ခ်ယ္ဆီးအသင္းထက္ တစ္မွတ္ေလ်ာ့ အေနအထားမွာ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္(၅)ေနရာရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့ စပါးစ္အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ (၁၁)ပြဲမွာ ရံႈးပြဲမရွိခဲ့ဘဲ ႏိုင္ပြဲ(၇)ပြဲ ၊ သေရပြဲ (၄)ပြဲရွိခဲ့ပါ တယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ မၾကာေသးခင္ရလဒ္ေတြကေတာ့ အနည္းငယ္ရုန္းကန္ေနရတယ္လု႕ိ ဆိုရမွာ ပါ။ ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းကို အက္ဖ္ေအဖလားမွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရသလို ဘုန္းေမာက္အသင္းကို လည္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ လည္း ဆြမ္ဆီးအသင္းကို (၃)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုး (၄)ပြဲမွာ ႏိုင္ပြဲေတြ အေနနဲ႕ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကို (၄)ဂိုး (၁)ဂိုး ၊ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး ၊ အဲဗာတန္ အသင္းကို (၅)ဂိုး (၁)ဂိုးရလဒ္မ်ားနဲ႕ အနိုင္ရရွိထားပါတယ္။

ဒီပြဲမတိုင္ခင္ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ပိုခ်က္တီႏိုကေျပာၾကားရာမွာ – “ ဒါက စိတ္လႈပ္ရွားစရာပြဲစဥ္ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒါဘီရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္ေလ။ ဒါဘီပြဲအားလံုးက ခက္ခဲျပီး ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုရဖို႕ ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖို႕ ၊ စိန္ေခၚျပီး ႏိုင္ပြဲရယူဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ပိုင္း (၄)သင္းထဲ ၀င္ဖို႕ ကအေရးအၾကီးဆံုးပါ။ သူတို႕မွာ ဆန္းခ်က္ဇ္ ၊ ဂီေရာ့ဒ္တို႕ အသင္းကေနထြက္ခြာခဲ့ေပ မယ့္ မာခီတာယန္ ၊ အူဘာမီယန္တို႕လို ကစားသမားေတြျပန္ေရာက္လာတယ္။ ဒီကစားသမားေတြ မွာ က တူညီတဲ့ေျခစြမ္းကိုပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ သူတို႕မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ျပီး ျပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တဲ့အသင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာငး္ေတြကို ျပ သျပီး အႏိုင္ရဖို႕ ဒီပြဲက ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ”လို႕ ဆိုပါတယ္။

