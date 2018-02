မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းမွာမေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းအေပၚအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိေၾကာင္းမာခီတာယန္ေျပာၾကား

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ကစားသမား မာခီတာယန္က မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္းမွာတုန္းက ပံုစံတစ္ခုျပသ ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ တာကိုသာ သူ႕ကိုယ္သူအျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မာခီတာယန္ဟာ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာ (၁၈)လတာ ကစားခဲ့ျပီးေနာက္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္ တက္ အသင္း ကစားသမားဘ၀ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ျပီး ဇန္န၀ါရီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ အာဆင္နယ္အသင္းကို ေရာက္ရွိလာတာပါ။

နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုလက္ေအာက္မွာ မာခီတာယန္ဟာ ေနရာမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း မာခီတာယန္ က အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာ သူဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ခဲ့လဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

မာခီတာယန္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ဘယ္သူ႕ကိုမွအျပစ္မတင္ခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကစားသမား ဘ၀မွာ ေနာက္ထပ္ အခန္းဆက္တစ္ခုကို စတင္ေနပါျပီ။ ဒီမွာကစားရတာေပ်ာ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မန္ခ်က္စတာမွာ ကစားခဲ့တာထက္ အမ်ားၾကီးေက်နပါတယ္။ ဒီထက္ပိုျပီး သက္ေသမျပခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ျပီး ဘယ္ေနရာေလာက္ထိေရာက္ႏိုင္လဲ ၾကည့္ရပါမယ္။ ” လုိ႕ ဆိုပါ တယ္။

