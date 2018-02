အိမ္ကြင္းမွာလက္စတာစီးတီးအသင္းကိုလက္ခံကစားရမယ့္မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း

အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လက္စတာ စီးတီး အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီး Vs လက္စတာစီးတီး

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀း၀၀) နာရီ

ကြင္း – အက္တီဟက္ ( မန္ခ်က္စတာစီးတီး)



A lot of 😁, 😜 and 😀 at training today! #mancity pic.twitter.com/Y8kATkZRI2

ထိပ္တို္က္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲ – (၇၇)ပြဲ

မန္ခ်က္စတာစီးတီးႏိုင္ – ( ၃၄)ပြဲ

လက္စတာစီးတီး ႏိုင္ – ( ၂၅)ပြဲ

သေရပြဲ – (၁၈)ပြဲ



ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

လက္စတာစီးတီး ၁ – ၁ မန္ခ်က္စတာစီးတီး

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

လက္စတာစီးတီးအသင္းမွာ ရီယက္ဒ္မာရက္ဇ္ ပါ၀င္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ကစား သမားပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း မာရက္ဇ္ဟာ မပါ၀င္ဖို႕က ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနပါတယ္။ မာရက္ဇ္ဟာ ဇန္န၀ါ ရီ အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခြင့္မရခဲ့တာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ကစားသမားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မာရက္ဇ္မပါ၀င္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ အိုကာဇာကီနဲ႕ ဂ်ာမီဗာဒီတို႕က လက္စတာစီးတီးအသငး္ရဲ႕တိုက္စစ္ကို ဦးေဆာင္ထိန္းေက်ာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲစဥ္မွာ မာရက္ဇ္ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း ၊ မပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းဟာ ယခုတစ္ပတ္ရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္စရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႕ ျဖစ္လာပါတယ္။

လက္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ကေလာ့ဒ္ပ်ဴရယ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းနဲ႕ပြဲမွာ ရီယက္ဇ္မပါႏိုင္ေလာက္ဘူးလို႕ထင္တယ္။ သူအေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး အသင္းနဲ႕အတူ ျပန္လည္ပူးေပါင္းဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေကာာင္းဆံုးနည္းလမ္း က ေဘာလံုးကို စိတ္ႏွစ္ျပီး ပါ၀င္ကစားဖို႕ပါ။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းမွာေတာ့ ဆာဂ်ီယိုအဂူရိုက အဓိက ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။ အဂူရိုဟာ ဂ်ီ ဆပ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ အခန္္းက႑နည္းပါးလာေပမယ့္လည္း ဂ်ီဆပ္ဒဏ္ရာရေနျခင္းက သူ႕ကို ျပန္ျပီးေနရာရရွိေစပါတယ္။ ဒီရာသီမွာ အဂူရိုဟာ လိဂ္ပြဲ (၂၀)ပါ၀င္ကစားထားရာမွ (၁၇)ဂိုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

