အသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့တဲ ဗယ္လ္ဗာဒီ

ဘာစီလိုနာအသင္းအေနနဲ႔ ဗလင္စီယာအသင္းကို အႏိုင္ရရွိၿပီး စပိန္ဘုရင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းမွာ ဘာျပစ္ခ်က္မွ ေျပာစရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း နည္းျပ ဗယ္လ္ဗာဒီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပထမအေက်ာ့ မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းတြက္ ဆြာရက္ဇ္က တစ္လံုးတည္းေသာ အႏိုင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေကာ္တင္ညိဳနဲ႔ ရာကီတစ္တို႔ရဲ႕သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးေၾကာင့္ ဘာစီလိုနာအသင္းက ဗလင္စီယာအသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ”

“ပထမအေက်ာ့မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး မပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအေက်ာ့မွာပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္း အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိခဲ့ၿပီး ထိုက္တန္တဲ့ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲကို ရရွိခဲ့တာပါ။”

“ပထမအေက်ာ့မွာ ပြဲကိုစိုးမိုးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ထိုက္တန္တဲ့ ေျခစြမ္းမျပသႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအေက်ာ့မွာေတာ့ တန္ျပန္တိုုက္စစ္ေတြကေန အေကာင္းဆံုး ျခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။”

“ဗလင္စီယာအသင္း ကစားသမားေကာင္းေတြ ရွိေနၿပီး တန္ျပန္တိုက္စစ္ ဖန္တီးရာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အသင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္အသင္းကို အခက္အခဲ ေတြ႕ေစတက္တဲ့ အသင္းတစ္သင္းပါ။ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဗလင္စီယာအသင္း တိုင္ထိထြက္ခဲ့တဲ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားစြာရွိၿပီး ဂိုးအျဖစ္ေတာင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာပါ”

