ဟာရီကိန္းကိုခ်ီးက်ဴးစကားဆုိခဲ့တဲ့ ဆာမီခီဒီယာ

လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႕မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႕ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းတို႕ဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစား ၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ အသင္းရဲ႕ကြင္းလယ္ကစားသမား ဆာမီခီဒီယာက စပါးစ္အသင္းတိုက္စစ္မွဴး ဟာရီကိန္းကို ခ်ီးက်ဴး စကားေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဟာရီကိန္းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္သြင္းဂိုး (၂၂)ဂိုးသြင္းယူထားျပီး ပရီမီးယားလိဂ္ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမားစာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ေ နပါတယ္။

Competition! Describe your favourite #Kane100 goal in 100 words (or less) to enter…

Two winners, one signed boot. pic.twitter.com/T6VYmtk1IR

— Harry Kane (@HKane) February 8, 2018