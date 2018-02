ဇာဟာ တစ္လခန္႕အနားယူရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္း အခက္ၾကံဳရ

ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းရဲ႕ေတာင္ပံကစားသမား ဇာဟာ ဟာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ တစ္လ အနားယူရမယ္လို႕ အတည္ျပဳျပီးေနာက္ပိုင္း အသင္းအေနနဲ႕ အခက္အ ခဲေတြ႕ၾကံဳေနရပါတယ္။

နည္းျပ ရြိဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္အေနနဲ႕ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကို တန္းဆင္းဇုန္ကေနလြတ္ေျမာက္ ေအာာင္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ရာမွာ ဇာဟာ ဟာ အဓိက ကစား သမားအေနနဲ႕ပါ၀င္ကစားေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါ တယ္။

After seeing a specialist over the last few days, I can sadly confirm that I will be on the sidelines for the next few weeks. Thank you to the fans for all your support and I hope to back playing again as soon as possible! 🙏🏿 #CPFC pic.twitter.com/SRQD2BA4JX

