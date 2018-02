ရီယက္ဇ္အျမန္ဆံုးျပန္လည္ပါ၀င္ကစားဖို႕ လက္စတာစီးတီးအသင္းနည္းျပ ေမွ်ာ္လင့္

လက္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ေတာင္ပံကစားသမား ရီယက္ဒ္မာရက္ဇ္ဟာ လာမယ့္ မန္ခ်က္စတာစီး တီးအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္ကို လြဲေခ်ာ္ဖို႕ ေသခ်ာသြားျပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း နည္းျပ ကေလာ့ဒ္ပ်ဴရယ္ ကေတာ့ မာရက္ဇ္ကို အသင္းလူစာရင္းမွာျပန္လည္ပါ၀င္လာဖို႕ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။

မာရက္ဇ္ဟာ ဇန္န၀ါရီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ အသင္းကေနထြက္ခြာဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း မေအာင္ျမင္တဲ့ေနာက္ပိုင္း အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္(၃)ပြဲမွာ ပါ၀င္ကစားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

မာရက္ဇ္ဟာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကိုေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕လုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး သေဘာတူညီမႈမရခဲ့တာေၾကာင့္ လက္စတာစီးတီးအသင္းမွာပဲဆက္ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစျပီး မာရက္ဇ္ဟာ အသင္းရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္ေတြကို ပူးေပါင္းျခင္းမရွိခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မာရက္ဇ္အေနနဲ႕ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခြင့္မရခဲ့ေပမယ့္လည္း လက္စတာ စီးတီးအသင္းမွာ ပံုမွန္ပါ၀င္ကစားျပီ ေျခစြမ္းျပနိုင္ဖုိ႕ နည္းျပ ပ်ဴရယ္ကေမွ်ာ္လင့္ေနတာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

Spirits were high in training today as #lcfc continue their preparations for Saturday's trip to Manchester City! 🦊#MciLei pic.twitter.com/ZgQaPXotQE

— Leicester City (@LCFC) February 8, 2018