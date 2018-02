၂၀၁၇ နွစ္၀က္မွာ မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္း ေပါင္(၂၉)သန္းအရံႈးေပၚ

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး (၆)လမွာ ေပါင္(၂၉)သန္း အရွံုးေပၚခဲ့ၿပီး ဒါဟာ (၇)ႏွစ္တာအတြင္းမွာ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

USA မွာ အခြန္အခေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို ေပါင္(၄၈.၈)သန္း ထိ နစ္နာေစခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အဆုိပါအေျပာင္းအလဲအတြင္း ကုမၸဏီအမ်ားစု ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ပမာဏဟာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ရဲ႕ အဆိုပါ ကာလအတြင္းနဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ေပါင္(၁၈.၇) သန္းထိ အက်ိဳးအျမတ္နစ္နာခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။

အသင္းရဲ႕ chief financial officer ျဖစ္သူ ကလစ္ဖ္ဘတ္တီကေျပာၾကားရာမွာေတာ့ ဒါဟာ တစ္ႀကိမ္တည္း အရွံုးေပၚတာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ကလစ္ဖ္ကေျပာၾကားရာမွာ – ” ဒါက အက်ိဳးအျမတ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ထပ္တလဲလဲ ေျပာဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါကက်ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမတ္အစြန္းရရွိေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိသလို Financial Fair Play စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းတာမရွိပါဘူး။ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ဝင္ေငြဟာ လတ္တေလာမွာ ေပါင္(၁၆၃.၉) သန္းအထိျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး(၃)လအတြင္း အသင္းရဲ႕ အသံုးစရိတ္ဟာ (၆၉.၆)သန္းသာရွိခဲ့ပါတယ္။

