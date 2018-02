ဒီပို႔တီဗိုအသင္းကို ေရာက္ရွိဖြယ္ရွိေနတဲ့ မြန္တာရီ

ေအစီမီလန္အသင္း ကစားသမားေဟာင္း မြန္တာရီဟာ ဒီပို႔တီဗိုအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေအစီမီလန္အသင္းေဖာ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဆီးေဒါ့ဖ္ ဟာ ဒီပို႔တီဗိုအသင္း နည္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မြန္တာရီကို အသင္းထံအၿပီးသတ္ ေခၚယူသြားႏိုင္ဖို႔ ခ်က္ျခင္း ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးရီးေအကလပ္ ပက္စ္ကာရာအသင္းမွာ ကစားေနခဲ့ၿပီး ရာသီကုန္မွာ အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကုန္ဆံုးမယ့္ မြန္တာရီဟာ အသင္းမွာ ကစားေနစဥ္အတြင္း မွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

DETAILS: Sulley Muntari will land at at the Alvedro Airport at 23:30 tonight and join Deportivo La Coruna tomorrow Friday.

The club will assess his fitness and offer him a contract accordingly. He was recommended by new Depor coach Clarence Seedorf. Last played for Pescara pic.twitter.com/2Rhr01F6DH

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 8, 2018