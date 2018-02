ေကာ္တင္ညိဳ ပထမဆံုးသြင္းဂိုးနဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲတက္ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ

ဘာစီလိုနာအသင္းကေတာ့ ဗလင္စီယာအသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ စပိန္ဘုရင့္ဖလား ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ၂ ဂိုး ျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ၂ ေက်ာ့ေပါင္း ၃ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဗလင္စီယာ ၀ – ၂ ဘာစီလိုနာ

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

ပထမအေက်ာ့မွာ အႏိုင္ရရွိထားခဲ့တဲ့ နည္းျပဗယ္လ္ဗာဒီရဲ႕ ဘာစီလိုနာအသင္း ကပဲ ဒုတိယအေက်ာ့မွာလည္း သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္တင္ညိဳက ဒုတိယပိုင္းမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းတြက္ ပထမဆံုး သြင္းဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရာကီတစ္က ဒုတိယဂိုးနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ ၅ ႀကိမ္ဆက္ ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ မွတ္တမ္းကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

ဗလင္စီယာအသင္းကလည္း ဘာစီလိုနာအသင္းကို ဖိအားေပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ပြဲအစ ၆ မိနစ္မွာပဲ ကိုကီြလင္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဇာဇာကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဘာစီလိုနာ ဂိုးသမား ဆီလက္ဆန္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ မက္ဆီရဲ႕ ကိုက္ ၂၀ အကြာက ဂိုးတိုင္ေထာင့္ထဲကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကန္သြင္းခ်က္ကို ဒိုမီနစ္ခ်္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အန္ဒရီ ဂိုမက္ဇ္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဂါဘရီ ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္သြင္းယူမိမယ့္ အေနအထားကိုလည္း ထပ္မံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၄ မိနစ္မွာ ဂါရာ ရဲ႕ ျဖတ္တင္ေဘာကို ရိုဒရီဂို ေခါင္းတိုက္သြင္းယူခဲ့ရာမွာေတာ့ တိုင္ထိထြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဗလင္စီယာအသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိဖို႔ အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Celebrating our qualification for a 5th consecutive Copa del Rey final, an unprecedented achievement by an extraordinary generation of footballers. Visca el Barça!

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) February 8, 2018