မိမိရဲ႕သြင္းဂိုးေတြအေပၚ အံ့အားသင့္ဖို႔ မလိုေၾကာင္း ဆာလက္ေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္ ေတာင္ပံကစားသမား ဆာလက္က ယခုႏွစ္ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ သြင္းဂိုးေတြ မ်ားစြာသြင္းယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအတြက္လည္း စိတ္ႀကီး၀င္ေနမွာမ ဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းမွာ ဆာလက္ ကစားခဲ့စဥ္က အသင္းနဲ႔အတူပြဲထြက္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ ဆာလက္ ရိုးမားအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး အသင္းနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအထိုင္က်ခဲ့ပါတယ္။ ရိုးမားအသင္းမွာ စီးရီးေအပြဲ ၃၁ ပြဲပါ၀င္ကစားခဲ့ၿပီး သြင္းဂိုး ၁၅ ဂိုးသြင္းယူၿပီး ဂိုးဖန္တီးမႈ ၁၃ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီအစမွာေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းက ဆာလက္ကို ေပါင္ ၃၆.၉ သန္းနဲ႔ ေခၚယူခဲ့ၿပီး အသင္းနဲ႔ ပထမဆံုးပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ပြဲမွာပဲ ၂၁ ဂိုးထိ သြင္းယူေပးထား ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Mohamed Salah has been named as Goal's Arab Player of the Year for 2017 🏆https://t.co/xN5bElfY8B pic.twitter.com/RDqT0C6m65

— Goal (@goal) February 2, 2018