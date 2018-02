လမ္မယ္လာျပန္လည္ကစားနိုင္ျခင္းအေပၚ ပိုခ်က္တီနိုခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပပိုခ်က္တီႏိုက ယေန႕မနက္ေစာပိုင္း အက္ဖ္ေအဖလား စတုတၳအဆင့္ Replay ပြဲစဥ္အျဖစ္ နယူးေပါ့ေကာင္တီ အသင္းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အနိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ မွာ ဂိုးသြင္းေပးခဲ့တဲ့ လမ္မယ္လာကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လမ္မယ္လာဟာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ တစ္နွစ္ေက်ာ္ၾကာ အနားယူေနခဲ့ရတဲ့ကစားသမားျဖစ္ျပီး မၾကာေသး ခင္က အသင္းပြဲစဥ္ေတြကို ျပန္လည္ပါ၀င္ ကစားေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ နယူးေကာင္ တီအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၄)မိနစ္မွာ ေဟာင္မင္ဆြန္ရဲ႕ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ လမ္မယ္လာက သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

A first goal in 16 months for @ErikLamela! 🙌#COYS pic.twitter.com/eqGjT2q7gT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 7, 2018