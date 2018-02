ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ ထိြဳင္ဒီေနး

၀တ္ဖို႔ဒ္တိုက္စစ္မွဴး ထရိြဳင္ဒီေနးအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ဂိုးသြင္းယူၿပီးေအာင္ပြဲခံရာမွာ လက္ခလယ္ ေထာင္ၿပီးေအာင္ပြဲခံခဲ့ေပမယ့္ သူရဲ႕အျပဳအမူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအေရးယူမႈကေန ကင္းလြတ္ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းတြက္ ပင္နယ္တီကေန ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူၿပီးေနာက္ ဒီေနး အဆိုပါ ပံုစံနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ၀တ္ဖို႔ဒ္အသင္း ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ၄ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနးေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ပံုစံဟာ အဂၤလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ကြင္းအတြင္းမွာလည္း ကဒ္ျပားျပ သတိေပးျခင္း မခံခဲ့ရသလို ကြင္းလယ္ဒိုင္ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာလည္း မပါ၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း မရွိတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရိရပါတယ္။

FA ရဲ႕တြစ္တာအေကာင့္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ “၀တ္ဖို႔ဒ္ တိုက္စစ္မွဴး ဒီေနးခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ပံုစံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး”

“ဒါေပမယ့္ ကစားသမားထံကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မလုပ္ဖို႔ သတိေပးစားေပးပို႔သြားမွာပါ။” ဆိုၿပီးေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

[1/3] Watford’s Troy Deeney will not face any formal action following his goal celebration during the game against Chelsea on Monday [05/02/18].

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) February 7, 2018