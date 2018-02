အသင္းရဲ႕ ကစားပံုကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့တဲ့ ကာဗယ္ေဟာ

ဆြမ္ဆီးနည္းျပ ကာဗယ္ေဟာက FA ဖလားပြဲစဥ္မွာ လိဂ္ ၂ ကလပ္ ေနာ့ေကာင္တီ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိ္ၿပီး အသင္းရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္တဲ့ ကစားပံုကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တမ္မီ ဂေရဟမ္ နဲ႔ ေနသန္ဒိုင္ယာ တို႔က အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုး၂ ဂိုစီရယူေပး ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကိုင္လီေနာ့တန္ ၊ ၀ိန္း ရုဒ္လက္ခ်္ ၊ တြမ္ကာရိုး နဲ႔ ဒန္နီရယ္ ဂ်ိန္းစ္ တို႔က ၁ ဂိုးစီသြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး ဆြမ္ဆီးအသင္းကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

✅ 8️⃣ games unbeaten

✅ Our record win at the Liberty

✅ Through to the @EmiratesFACup fifth round pic.twitter.com/xyaDtDU5sk

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 6, 2018