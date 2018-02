အသင္းေဟာင္း ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို အားေပးစကားေျပာခဲ့တဲ့ ဘက္ဟမ္း

ရီးရဲလ္ကြင္းလယ္ကစားသမားေဟာင္း ဘက္ဟမ္းက အသင္းအေနနဲ႔ လာလီဂါမွာ ရလဒ္ေတြ ဆိုးရြားေနေပမယ့္ ၃ ႀကိမ္ဆက္ ခ်န္ပီယံျဖစ္မယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ဆံုးရံႈးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ၄ ႀကိမ္မွာ ၃ ႀကိမ္ ဗိုလ္စြဲထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေျခစြမ္းပိုင္းက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲမွာ ရုန္းကန္ေနရၿပီး ဦးေဆာင္သူ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ရမွတ္ ၁၆ မွတ္ကြာဟကာ အဆင့္ ၄ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႔ ျပင္သစ္ထိပ္သီးကလပ္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ မက္ဒရစ္ၿမဳိ႕မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

✨⚽ Enjoy some of @Cristiano's silkiest skills on his 33rd birthday!

📺 @Dugout 👉 https://t.co/gaGwHrg8nn pic.twitter.com/pWaP3S4O6e

— Real Madrid C.F.🇬🇧 (@realmadriden) February 5, 2018