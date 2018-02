ပရီးမီးယားလိဂ္ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္သတ္မွတ္သြားဖြယ္ရွိ

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ရုုပ္သံထုုတ္လႊင့္ခြင့္ဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ အသစ္ကိုု ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုုိပါသေဘာတူညီမႈအသစ္ထြက္ေပၚလာမယ့္ အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္ေတြရွိလာနိုုင္ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ စပိန္ ၊ အီတလီ ၊ ဂ်ာမနီ ၊ ျပင္သစ္ အစရွိတဲ့ လိဂ္ျပိဳင္ပြဲေတြဟာ ခရစ္စမတ္ နဲ႕ နွစ္သစ္ကူးကာလေတြမွာ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္သတ္မွတ္ထားျပီး ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ လည္း အဲဒီလိုုသတ္မွတ္ဖိုု႕ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးခဲ့တာ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္မရွိတာေၾကာင့္ အဂၤလန္အသင္းေတြကိုု ခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲမွာ အတိုုင္းအတာတစ္ခုု အထိ သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ေလ့လာသံုုး သပ္သူေတြနဲ႕ အသင္းနည္းျပေတြက ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

Don’t believe in a winter break for the Premier League because clubs would only play friendlies abroad. But two games in 48 hours is madness this game is awful #TOTWHU #TOTvWHU

— Neil Fissler (@neilfissler) January 4, 2018