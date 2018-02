ရွံုးပြဲအတြက္ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ခဲ့တဲ့ နည္းျပကြန္တီ

ဝက္ဖို႔ဒ္အသင္းကို အေဝးကြင္းမွာ (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ခ်ယ္ဆီးအသင္းနည္းျပ ကြန္တီတစ္ေယာက္ စိတ္ပ်က္ထိုင္းမိႈင္းစြာနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တာကို ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ (၃၀) မွာကြင္းလယ္လူ ဘာကာယိုကို ၂ ဝါတစ္နီနဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲၿပီးဖို႔ ၈ မိနစ္အလိုမွာ ဟာဇက္က ေခ်ပဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ ေပမယ့္လည္း ပြဲသိမ္းခရာမမႈတ္ခင္မွာပဲ ဝက္ဖို႔ဒ္အသင္းမွ ဂ်န္မတ္ ၊ ဒီလိုဖ်ဴ ၊ ပါရဲယား တို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔အတူ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႔ ဂိုးျပတ္ရွံုးနိမ့္ခဲ့တာပါ။ ဝက္ဖို႔ဒ္ အသင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ႏိုင္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုး ၂ ပြဲဆက္ ရွံုးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂ ပြဲလံုးဟာ ဂိုးကြာျခားခ်က္ ၃ ဂိုး အကြာနဲ႔ ရွံုးနိမ့္ခဲ့တာပါ။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ခ်ယ္ဆီး အသင္းဟာ ဒုတိယေနရာမွ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္းနဲ႔ (၆) မွတ္ကြာဟေနသလို ဇယားထိပ္ ဆံုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းနဲ႔ (၁၉)မွတ္ ကြာဟေနၿပီး အဆင့္(၄)ေနရာ ရပ္တည္ေနပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းျပကြန္တီ အတြက္ ဖိအားေတြ တပံုတပင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပြဲမတိုင္ခင္မွာ တကယ္လို႔ ခ်ယ္ဆီးအသင္း သာဝက္ဖို႔ဒ္ကိုရွံုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထုတ္ပယ္ခံရ ႏိုင္ၿပီး ဘာစီလိုနာနည္းျပေဟာင္း အန္းနရစ္ နဲ႔ နာပိုလီနည္းျပ မာရီဇီယိုဆာရီ တို႔က နည္းျပသစ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ေကာလဟာလသတင္း ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားရာမွာ ကြန္တီဟာ သူ႔ကိုယ္သူအျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး အသင္းတာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ သူ႔ကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ဖို႔ဆံုုးျဖတ္ရင္လည္း လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

” အသင္းကလူအားလံုးကို ပရီးမီးယားလိဂ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ က်ေတာ္တို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈက ဒီေန႔မွာ အေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္။ က်ေတာ့္ရဲ႕ လူထုတ္ပံု အမွားအယြင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ပြဲထြက္လူစာရင္းေရြးခ်ယ္မႈအားနည္းခဲ့ ပါတယ္။ ျပန္ေျပာင္းဖို႔က်ေတာ့လည္းခက္ခဲပါတယ္။ က်ေတာ့္နည္းျပေနရာအတြက္လား? အတူတူပါပဲ ။ က်ေတာ္ဒီမွာဆက္ရွိၿပီး လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ က်ေတာ့္ကိုယ္က်ေတာ္ အလုပ္မွာ စိတ္ႏွစ္ထားတယ္။ ဖိအားလား?ဘာဖိအားလဲ? ဖိအားဆိုတာက ဘာလဲ? က်ေတာ္လုပ္ခဲ့ေပးသမၽွက အဆင္ေျပတယ္ဆိုလံုေလာက္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အသင္းဘက္က ႀကိဳက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ” လိုု႕ ကြန္တီကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသင္းပရိသတ္ေတြကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

