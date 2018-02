အိမ္ကြင္းမွာခ်ယ္ဆီးအသင္းကိုု ဂိုုးျပတ္အနိုုင္ယူခဲ့တဲ့ ၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္း

ယေန႕မနက္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာ ၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္း ကိုု အိမ္ကြင္းမွာ (၄)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ဂိုုးျပတ္အနိုုင္ရခဲ့ျပီး ၀က္ဖိုု႕ဒ္နည္းျပ ဂ်ာဗီဂေရစီယာအေနနဲ႕ သူ႕လက္ထက္မွာ ပထမဆံုုးနိုုင္ပြဲရယူနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုုင္းမွာ အိမ္ရွင္၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းဟာ ပြဲကိုုစိုုးမိုုးထားနိုုင္ခဲ့ျပီးခ်ယ္ဆီးအသင္းကေတာ့ ေဘာလံုုးပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ရဖုုိ႕ ရုုန္းကန္ခဲ့ရသလိုု ပထမပိုုင္းေတာက္ေလွ်ာက္ ထိေရာက္တဲ့ ဂိုုးေပါက္ ကန္သြင္းမႈမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါဘူး။

ပြဲအစ(၉ )မိနစ္မွာပဲ ၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းမွ ဂ်ဴကိုုး အခြင့္အေရးရခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ကန္သြင္းခ်က္ဟာ ဂိုုးေပါက္ရဲ႕ဘယ္ဘက္ကေန လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းမွ ဒီလိုုဖ်ဴအခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္လြဲေခ်ာ္ခဲ့သလိုု ေထာင့္ကန္ေဘာမွ တစ္ဆင့္ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးကိုု ဒင္းေနး ပိတ္သြင္းရာမွာ ဂိုုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၁၂)မိနစ္မွာ ဧည့္သည္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ျပီး ဗစ္တာေမာ့ဆတ္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈကိုု ၀ီလ်ံအဆံုုးသတ္ရာမွာ ဂိုုးဘားေပၚေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္မိနစ္(၃၀)မွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းမွ ဘာကာယိုုကိုုဟာ နွစ္၀ါတစ္နီနဲ႕ အထုုတ္ခံ ခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၃၅)မိနစ္မွာ အမွတ္မထင္ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးမွတစ္ဆင့္ ဂ်ဴကိုုး အျပင္းကန္သြင္း ရာမွာ ခ်ယ္ဆီးဂိုုးသမား ေကာ္တိုုရစ္ ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၄၂)မိနစ္မွာေတာ့ ဒီလိုုဖ်ဴရဲ႕ တိုုက္စစ္ဆင္မႈကိုု ခ်ယ္ဆီးဂိုုးသမား ေကာ္တိုုရစ္ကာ ကြယ္ရာမွာ ပင္နယ္တီစည္းအတြင္းဆြဲလွဲခ်ခဲ့သလိုုျဖစ္တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီကန္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါ တယ္။ အဆုုိပါပင္နယ္တီကိုု ဒင္းေနးက အမွားအယြင္းမရွိကန္သြင္းျပီး ၀က္ဖုုိ႕ဒ္အသင္းအ တြက္ အဖြင့္ဂိုုးရယူခဲ့ပါတယ္။

A thoroughly deserved win in Javi Gracia's first home game! Deeney (pen), Janmaat, Deulofeu & Pereyra with the goals!

အဲဒီေနာက္ ဗစ္တာေမာ့ဆတ္ရဲ႕ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈကိုု ပက္ဒရိုုက အဆံုုးသတ္ရာမွာ ဂုုိးေပါက္နဲ႕လြဲ ေခ်ာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။

ဒုုတိယပိုုင္းမွာေတာ့ ၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းဟာ ပထမပိုုင္းကထက္ တိုုက္စစ္ကိုုပိုုျမွင့္ခဲ့ျပီး ဂုုိးေတြ ထပ္မံရဖုုိ႕ တိုုက္စစ္ဆင္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒိုုင္လိုုဖ်ဴရဲ႕ကုုိက္(၂၀)အကြာမွ အျပင္းကန္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုုးရဲ႕ညာဘက္ျခမ္းမွကပ္ျပီးလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ပြဲကစားခ်ိန္(၆၅)မိနစ္မွာ ကြင္းလယ္ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ ဒိုုင္လိုုဖ်ဴရဲ႕ ကန္သြင္းမႈ ကိုု ခ်ယ္ဆီးဂိုုးသမား ေကာ္တိုုရစ္ ပုုတ္ထုုတ္ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပြဲခ်ိန္ (၇၆)မိနစ္မွာ ဂ်ိဳ႕စ္ဟိုုးလ္ဘတ္စ္ရဲ႕ အေ၀းကန္ခ်က္ကိုု ေကာ္တိုုရစ္ကာကြယ္ နုုိင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္(၈၂)မိနစ္မွာေတာ့ ဘီးကုုပ္စက္၀ုုိင္းထိပ္မွ ဟာဇက္က အျပင္း ကန္သြင္းျပီး ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုုးရယူခဲ့ပါတယ္။

3 – Chelsea have lost consecutive Premier League games by a margin of 3+ goals for the first time since October 1995 (1-4 vs Man Utd and 0-3 vs Blackburn). Humbled.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2018