ခ်န္ပီယံေနရာကိုုစိန္ေခၚဖိုု႕အတြက္ ခက္ခဲေၾကာင္း ဆီမ်ဴနီေျပာၾကား

🔴⚪🔴 ¡FINAAAAAL! ¡Los tres puntos se quedan en casa, en el Wanda Metropolitano! ➕3⃣ ¡GRANDE, EQUIPO! – 🔴⚪🔴 And there’s the final whistle! ➕3⃣ Great win, lads!! – 🔴⚪🔴 LA VICTOIRE ET LES 3 POINTS LORS DE CE PARTIDAZO!!! 💪🏼 #AtletiValencia #AúpaAtleti #GoAtleti #Atleti #Atlético #AtléticoDeMadrid #Fútbol #Soccer #Football #WandaMetropolitano

A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid) on Feb 4, 2018 at 1:40pm PST