ဂိုုးသြင္းအျပီးေအာင္ပြဲခံတဲ့အမူအရာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပီေကးျပန္လည္တုုန္႕ ျပန္ေျပာၾကား

ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ေနာက္ခံလူ ဂ်ရတ္ပီေကးဟာ မေန႕ညက အက္စပန္ညိဳအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ဂိုုးစီ သေရက်ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အတြင္း ပြဲကစားခ်ိန္(၈၃)မိနစ္မွာ ဂိုုးသြင္းယူအျပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ အမူအရာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကာကြယ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ လကုုန္ပုုိင္းက အက္စပန္ညိဳအသင္းနဲ႕ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ပီေကးဟာ “ Espanyol from Cornella ” ဆိုုတဲ့စကားကိုု ရည္ညႊန္းေျပာၾကား ခဲ့တယ္ဆိုုျပီး အက္စပန္ညိဳအသင္း ဘက္က စပိန္ေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုု တိုုင္ၾကားထားပါေသးတယ္။

Cornella ဟာ ဘာစီလိုုနာျမိဳ႕ရဲ႕ ဆင္ေျခဖံုုးေဒသတစ္ခုုျဖစ္ေပမယ့္လည္း ပီေကးရဲ႕ အဆိုုပါရည္ညႊန္းခ်က္ကေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပီေကးရဲ႕ အဆိုုပါ ရည္ညႊန္းခ်က္ေျပာစကားက အက္စပန္ညိဳဟာ ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာဖိုု႕ မထိုုက္တန္ေၾကာင္း နားလည္မႈသက္ေရာက္ေစခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Pique: “After all the abuse I’ve received from them, this celebration is the least I could do.” [rac1] pic.twitter.com/cHh8PMetld

