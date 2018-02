သေရရလဒ္နဲ႕အဆံုုးသတ္ခဲ့တဲ့ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းနဲ႕ နယူးကာဆယ္အသင္းတုုိ႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္

တနဂၤေႏြေန႕ရဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းနဲ႕နယူးကာဆယ္ အသင္းတိုု႕ရဲ႕ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဖက္တစ္ဂိုုးစီသေရက်ခဲ့ပါတယ္။

နွစ္သင္းစလံုုးဟာ လ်င္ျမန္တဲ့ ကစားနႈန္းနဲ႕အတူ ပြဲစတည္းက အျပန္အလွန္တိုုက္စစ္ဆင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ပြဲအစ(၉ )မိနစ္မွာပဲ အိမ္ရွင္ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းေနာက္တန္းမွ ပက္ထရစ္ ရဲ႕ေပးပိုု႕မႈကိုု ဘန္တီကီ ဆြဲေျပးျပီး ကန္သြင္းကာ ဂိုုးရယူဖိုု႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ နယူးကာဆယ္အ သင္းရဲ႕ဂိုုးသမား ကားလ္ဒါလိုု ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္(၄)မိနစ္အၾကာမွာ မတ္ရစ္ခ်ီရဲ႕စည္းအစပ္ကမွ ကန္ခ်က္ကိုု ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္ ဂိုုးသမား ၀ိန္းဟန္နက္ဆီ ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့သလိုု ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၆)မိနစ္မွာ အန္ဒေရးရက္ဒ္လင္ ရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ ေအရိုု႕ဇ္ပီရက္ဇ္ရဲ႕ ေျမမက်ကန္သြင္းခ်က္ကိုုလည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၃)မိနစ္မွာ နယူးကာဆယ္အသင္းက အဖြင့္ဂိုုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပီရက္ဇ္ရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာကန္တင္ေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ လူကပ္ကစားခံထားရျခင္းမရွိတဲ့ ဒိုုင္ယာမီက ပိတ္သြင္းျပီး အဖြင့္ဂုုိးသြင္းယူေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၉ )မိနစ္မွာ ေထာင့္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ ဂ်ာမယ္လာဆဲလ္လက္စ္က နယူးကာ ဆယ္အသင္းအတြက္ ေခါင္းတိုုက္ဂိုုးသြင္းယူဖုုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုုးဘားေပၚေက်ာ္သြားခဲ့ပါ တယ္။ ပဲြကစားခ်ိန္(၃၁)မိနစ္မွာ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းရဲ႕ကစားသမား ဖိုုဆူမန္ဆာ ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ၀ီလ္ဖရက္ဒ္ဇာဟာ အဆံုုးသတ္ကန္သြင္းေပမယ့္လည္း နယူးကာ ဆယ္ ေနာက္ခံလူ ရက္ဒ္လင္နဲ႕ထိျပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေထာင့္ကန္ေဘာ နဲ႕သာ ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။

